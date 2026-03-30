Trump 'Hark Adası'nı alabiliriz' dedi, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ticaretinin kalbi olan Hark Adası'na el koyabileceklerini söyledi.

Pazar günü Financial Times gazetesine verdiği röportajda "Dürüst olmak gerekirse, en sevdiğim şey İran'daki petrolü almak ama ABD'de bazı aptal insanlar 'Bunu neden yapıyorsun?' diyor. Ama onlar aptal insanlar" dedi.

Trump, bu adımın ele geçirilmesi anlamına gelebileceğini öne sürdü. "Belki Hark Adası'nı alırız, belki almayız. Çok fazla seçeneğimiz var" diyen Trump, "Bu aynı zamanda orada bir süre bulunmamız gerektiği anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Adadaki İran savunması sorulduğunda ise "Herhangi bir savunmaları olduğunu düşünmüyorum. Onu [adayı] çok kolay alabiliriz" dedi.

Trump'ın açıklamaları, 3 bin 500 Amerikan askerinin daha Ortadoğu'ya ulaşmasının ardından geldi.

Washington Post gazetesi, Pentagon'un İran'da haftalarca sürecek kara operasyonlarına .

Wall Street Journal'ın haberine göre ise Trump, İran'dan yaklaşık 450 kilogram uranyumun çıkarılmasını hedefleyen bir askeri operasyonu değerlendiriyor.

Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan güvenlik yetkililerine göre, söz konusu operasyon "ABD güçlerinin günlerce ya da daha uzun süre İran içinde bulunmasını gerektirebilir".

Trump'ın henüz nihai bir karar vermediği, ancak İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleme hedefi doğrultusunda bu fikre "genel olarak açık olduğu" belirtiliyor.

The New York Times ise bölgeye konuşlandırılan askerlerin, İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisinde bulunan yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu hedef alan bir görevde kullanılabileceğini yazdı.

Haberde ayrıca bu birliklerin Hark Adası'nı ele geçirmek ya da Hürmüz Boğazı'nı korumak amacıyla da kullanılabileceği ifade edildi.

New York Times, bu ayın başlarında Trump'ın İsfahan'da bir dağın derinliklerinde depolandığı düşünülen, "nükleer silah seviyesine yakın" materyalin ele geçirilmesi ve imha edilmesine yönelik bir operasyonu "ciddi şekilde değerlendirdiğini" aktarmıştı.

Her iki yayın organı da böyle bir operasyonun son derece karmaşık ve yüksek riskli olacağına dikkat çekiyor.

BBC, konuya ilişkin yorum almak için Beyaz Saray ve Pentagon ile iletişime geçti.

Bölgedeki gerilimin artmasıyla birlikte Amerikan güçlerinin İran saldırılarına açık hale gelebileceği yönündeki endişeler de büyüyor.

Trump ayrıca ABD ile İran arasında Pakistan aracılığıyla yürütülen dolaylı görüşmelerin iyi ilerlediğini söyledi, ancak yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasına varılıp varılamayacağı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Amerikan lideri "Bir anlaşma oldukça hızlı şekilde yapılabilir" dedi.

Trump, İran'da 'rejim değişikliği yaşandığını' söyledi

Trump 29 Mart Pazar gecesi yaptığı açıklamada "İran'da rejim değişikliğini başardıklarına inandıklarını" iddia etti.

Air Force One uçağında gazetecilere açıklama yapan Trump, "Gerçekten rejim değişikliği olduğunu söyleyebiliriz çünkü hepsi öldürüldüler" dedi.

İran'daki "ilk yönetimin yok edildiğini", "ikinci yönetimin de neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığı" söyleyen Trump, "Şimdi ise daha önce kimsenin karşılaşmadığı, tamamen farklı bir grupla muhatabız. Bunu bir rejim değişikliği olarak görüyorum ve açıkçası oldukça makuller" ifadelerini kullandı.

Trump İran'ın ABD ile anlaşma yapacağına inandığını, ama anlaşma yapmayabileceklerini de söyledi, "İran'la hiçbir zaman emin olamazsınız, çünkü müzakere yaparız ama sonra onları patlatmak zorunda kalabiliriz" diye konuştu.

Analiz: Trump'tan anlaşma sinyali, sahada kara harekâtı hazırlığı

Tom Bateman - ABD Dışişleri Bakanlığı muhabiri

Trump, İran'ın taleplerine boyun eğmeye yakın olduğu yönündeki iddialarını sürdürüyor. Aynı anda da ABD'li yetkililer çeşitli yayınlara isimsiz bir biçimde kara harekâtına hazırlık yapıldığına dair bilgilendirmelerde bulunuyor.

Bölgeye binlerce ABD deniz piyadesi sevk edilirken, özel kuvvetler ve paraşütçü birliklerin de yolda olduğu belirtiliyor.

Yönetim, başkanın Hark Adası'ndaki petrol ihracat terminaline yönelik bir baskından, Trump'ın "nükleer toz" olarak nitelendirdiği yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokunun ele geçirilmesini hedefleyen, cesur ancak gerçekleşmesi zor görülen, bir operasyona kadar her seçeneği değerlendirdiği mesajını veriyor.

Trump, dün gece Air Force One'da yaptığı açıklamada, İran'ın bu materyali teslim etmeye hazır olduğunu söyledi; aksi halde "ülke olarak varlığını sürdüremeyeceğini" ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Trump'ın müzakere söylemini kara saldırısı planlarını örtmek için kullandığını öne sürdü. Kalibaf, İran'ın teslim olmayacağını ve askerlerinin Amerikan birliklerini beklediğini, "onları ateşe vereceklerini" söyledi.

İran'dan Amerikan ve İsrailli yetkililerin evlerini hedef alma tehdidi

İran'ın en üst düzey operasyonel komuta birimi olan Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargâhı sözcüsü Ebrahim Zülfikari ise silahlı kuvvetlerin bölgede ABD ve İsrailli "komutanlar ile siyasi yetkililerin evlerini" hedef alacağını söyledi.

Zülfikari, bunun ABD ve İsrail'i İran'ın çeşitli şehirlerinde "sivillere ait konutları hedef almakla" suçlamasının ardından bir "misilleme" olacağını ifade etti.

Savaş sırasında aralarında İran'ın eski Dini Lideri Ayatollah Ali Hamaney'in de bulunduğu çok sayıda İranlı askeri komutan ve yetkili hayatını kaybetti.

İran donanma komutanı Tengrisi'nin öldürüldüğünü doğruladı

İran İslam Devrim Muhafızları, İsrail'in hedef aldığını açıklamasından dört gün sonra, IRGC Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri'nin öldürüldüğünü resmen doğruladı.

Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim'de yayımlanan açıklamada, Tengsiri'nin "yokluğuna" rağmen "Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri"nin "ezici darbeler indirdiği ve Hürmüz Boğazı üzerinde kararlı kontrolünü sürdürdüğü" beliritildi.

Lübnan'da altı İsrail askeri yaralandı

İsrail ise Tahran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan ikinci bir açıklamada ise İran'dan misilleme saldırılar tespit edildiğini ve savunma sistemlerinin devreye girdiğin belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'da farklı olaylarda altı askerinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail saldırılarında binden fazla kişi hayatını kaybetti.