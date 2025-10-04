Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler! Netanyahu'ya da net emri var

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıta ilişkin "Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğuna inanıyorum. İsrail Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı" dedi.

Gazze'de ateşkes görüşmelerinde art arda gelişmeler yaşanıyor. Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede ateşkesin sağlanması için önerdiği barış planına verdiği yanıtta, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sonlandırması ve bölgeden tamamen çekilmesi karşılığında ABD'nin sunduğu barış planı kapsamında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasının kabul ettiğini belirtti.

HAMAS'TAN TRUMP PLANINA YANIT

Açıklamada, Gazze'nin yönetiminin Filistin ulusal mutabakatının ile Arap ve İslam dünyasının desteğine bağlı olarak, Filistinli yetkililerden oluşan bir yapıya devredilmesi de kabul edildi.

Hamas'ın açıklamasında müzakerelere hazır olunduğu belirtilerek, "Başkan Trump'ın önerisinde Gazze Şeridi'nin geleceği ile Filistin halkının meşru haklarına ilişkin belirtilen diğer meseleler, birleşik bir ulusal tutum ve ilgili uluslararası hukuk ve kararlarla bağlantılıdır. Bu meseleler, Hamas'ın da sorumlu bir şekilde katılacağı ve katkı sunacağı kapsamlı bir Filistin ulusal çerçevesi içinde ele alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'TAN İLK SÖZLER

Gazze Planı'nı Hamas'ı kısmen kabul etmesiyle ilgili ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. "Hamas'ın yaptığı açıklamaya dayanarak onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum" diyen Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da seslenerek "İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilmemiz için bombalamayı derhal durdurmak zorunda, şu anda bunu yapmak için tehlikeli, zaten görüşmeleri yürütüyoruz. Bu sadece Gazze işle ilgili değil, Ortadoğu barışı ile ilgili" dedi.

TRUMP SÜRE VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barışın bir şekilde gerçekleşeceğini belirtti.

Trump, "Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze'nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti. Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.