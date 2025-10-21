Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla Gazze'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlemişti.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyururken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

BEYAZ SARAY'DA KONUŞTU

Söz konusu gelişmeler ateşkesi tehlikeye sokarken konuyla ilgili bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Avustralya Başbakanı Albanese'le ilgili Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında İsrail-Hamas ateşkesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL 2 DAKİKA İÇİNDE ORAYA GİREBİLİR"

Trump, "Hamas uslu durmazsa Gazze'ye gireceğiz, ortadan kaldıracağız. Gerekirse yok edilecekler ve bunu biliyorlar. Çok taşkınlık yaptılar. Eğer yapmaya devam ederlerse çok hızlı ve oldukça şiddet dolu şekilde yok edeceğiz.

İsrail iki dakika içinde oraya girebilir. Ona oraya gitmesini istersem, ona 'Oraya git ve durumu hallet' diyebilirim. Ama şu anda bunu söylemedik. Biraz şans vereceğiz ve umarım şiddet biraz azalır" açıklamasını yaptı.