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Trump gözünü Grönland'a dikti: Kontrolü mutlak bir zorunluluk

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, gözünü Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a dikti. Trump, buzullarla kaplı adanın mülkiyeti ve kontrolünün 'mutlak bir zorunluluk' olduğunu savundu.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün "mutlak bir zorunluluk" olduğunu savundu.

"MUTLAK BİR ZORUNLULUK "

Trump, sosyal medya hesabından ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi olarak PayPal'ın kurucu ortağı Ken Howery'yi seçtiğini duyurduğu paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini tekrarladı. Seçilmiş Başkan Trump, paylaşımında, "Ulusal güvenlik ve dünya genelinde özgürlük için ABD, Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünüyor." ifadesine yer verdi.

TRUMAN, DANİMARKA'YA 100 MİLYON DOLARLIK ALTIN TEKLİF ETMİŞTİ

Grönland, 1979'da Danimarka'dan özerkliğini elde etmesine rağmen dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala bu ülkeye bağlı. Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946'da, zengin uranyum, altın, petrol ve gaz rezervlerine sahip Grönland'ı satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

TRUMP, İLK DÖNEMİNDE GRÖNLAND'I SATIN ALMAK İSTEDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Bu tekliften 73 yıl sonra dönemin başkanı Trump, Grönland'ı satın almak istediklerini belirtmiş, konu Danimarka ile ABD arasında kısa süreli diplomatik krize neden olmuştu. Diplomatik gerilim nedeniyle Trump, Danimarka'ya yapacağı resmi geziyi iptal etmişti.

Trump gözünü Grönland'a dikti: Kontrolü mutlak bir zorunluluk
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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