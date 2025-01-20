Üye Girişi
Haberler
Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek

Gözaltına alınmıştı! Ümit Özdağ iki ayrı suçtan ifade verecek
Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı

Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim

Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu

Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemin ederek başkanlık koltuğunu resmen devralan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın, göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu. Trump, göçmenlere yasal yollarla ABD'ye giriş imkanı sağlayan 'CBP One' isimli uygulamayı yürürlükten kaldırdı.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından ikinci görev dönemine resmen başladı.

İMZA ATTIĞI İLK KARAR BELLİ OLDU

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte imza attığı ilk karar da belli oldu. Trump, göçmenlere yasal yollarla ABD'ye giriş imkanı sağlayan 'CBP One' isimli uygulamayı yürürlükten kaldırdı.

Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu

"UYGULAMA ARTIK BULUNMAMAKTADIR"

Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin resmi sayfasında da uygulamanın kaldırılmasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "20 Ocak 2025'ten itibaren 8 farklı güneybatı sınır kapısında belgeleri olmayan yabancıların başvuru yapma ve randevu almasına imkan tanıyan uygulama artık bulunmamaktadır." ifadeleri yer alırken, mevcut randevuların da iptal edildiği bildirildi. Kullanıcılar da uygulamayı açtığında, uygulamanın artık kullanım dışı olduğunu ve mevcut randevularının iptal olduğunu gördü.

Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu

YEMİN TÖRENİNDE YASA DIŞI GÖÇMENLERİ SINIR DIŞI EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Yemin ettikten sonra konuşma yapan Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti. Trump, göçmenlerin mahkemedeki davalarını beklemek üzere ülkeye salınmasını ifade eden Cumhuriyetçilerin "yakala ve serbest bırak" diye tarif ettiği uygulamayı sona erdiren bir yürütme emri çıkaracağını kaydetmişti. Konuşmasında düzensiz göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD'nin güney sınırına asker göndereceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
img

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
img

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
img

Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar
Trabzon'da olay çıktı: Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı

Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Biden mı, Trump mı? Ateşkesin ardında kimin olduğu Netanyahu'nun mesajında ortaya çıktı

Ateşkesin ardında kimin olduğu Netanyahu'nun mesajında ortaya çıktı
Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı

Okulda fenalaşan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu anlaşıldı
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.