Trump, 'Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz' dedi, İsrail umutları anında tüketti

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeye kilitlendi. Görüşmeden Gazze'deki savaşı bitirmeye yönelik bir kararın çıkması beklenmezken, ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Trump, Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek üzere hazırlanan 21 maddelik plan hakkında yaptığı açıklamada, "Plan sadece Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmekle kalmayıp, Orta Doğu'da daha kapsamlı bir barışın sağlanmasını da amaçlıyor. Herkes Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek istiyor. Netanyahu ile yarın yapacağım görüşmede bunu sonuçlandırmayı umuyorum." dedi.

"GAZZE'DE AVAŞI BİTİRMEYİ AMAÇLAYAN PLANA İLİŞKİN MÜZAKERE SON AŞAMADA"

Trump Axios'a verdiği mülakatta, "Gazze'deki savaşı bitirmeyi amaçlayan planına ilişkin müzakerelerin son aşamada" olduğunu söyledi. Tüm tarafların anlaşmanın sağlanması için bir araya geldiğini ifade eden Trump, anlaşmaya henüz varılmadığını kaydetti.

"ANLAŞMAYI SONUÇLANDIRMAMIZ GEREKİYOR"

Planın sadece Gazze'deki savaşı bitirmeyi değil, bölgesel barış için daha geniş bir süreci başlatmayı da hedeflediğini dile getiren Trump, "Bunu başarırsak, İsrail ve Orta Doğu için harika bir gün olacak. Bu, Orta Doğu'da gerçek barış için ilk şans olacak. Ama önce anlaşmayı sonuçlandırmamız gerekiyor." görüşünü paylaştı.

KATZ, GAZZE'DE BİNANIN VURULDUĞU ANI PAYLAŞTI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Trump'ın açıklamasından kısa süre sonra dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gazze'deki bir binanın vurulduğu anın görüntülerini paylaşan Katz, "Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar saldırılara devam" mesajı verdi.

NETANYAHU: TRUMP'IN TEKLİFİ HAKKINDA ÇALIŞIYORUZ

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD merkezli Fox News kanalına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu. "Bu konuda çalışıyoruz. Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz." ifadelerini kullanan Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini belirtti.

Netanyahu, "Daha önceki açıklamalarımda, örneğin Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız demiştim. Bu geçmişte söylediğim bir şey ancak bunun üzerinde çalışılması gerekiyor." diye konuştu.

Trump hakkında da görüşü sorulan Netanyahu, ABD Başkanı'nın kararlarını ülkesinin çıkarları doğrultusunda aldığını belirterek "Trump adına hiçbir kararı ben vermiyorum. O, tüm hayatım boyunca gördüğüm en bağımsız ve en olağanüstü lider." dedi.