Trump 'Gazze'de anlaşma yakın' dedi, İsrail yeni saldırı düzenledi
ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'de anlaşmaya yakınız" açıklamasında bulundu. Trump Beyaz Saray'da gazetecilere konuşurken, İsrail Gazze'ye yeni hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki soykırımı devam ediyor. Gazze'de can kaybı her geçen dakika artarken, ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

TRUMP: GAZZE'DE ANLAŞMAYA YAKINIZ

Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere konuştu. ABD Başkanı, "Gazze'de anlaşmaya yakınız." dedi.

İSRAİL'DEN GAZZE'YE YENİ SALDIRI

Ancak Trump açıklamasına devam ederken, İsrail ordusu bir kez daha harekete geçti. İsrail savaş uçakları, Gazze şeridine yeni saldırı düzenledi.

GAZZE'DE SON DURUM

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 47 ölü ve 142 yaralının ulaştırıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 956 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 55 bin 477 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 543'e, yaralananların sayısının da 18 bin 614'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 549'a, yaralıların sayısının 167 bin 518'e yükseldiği kaydedildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.???????

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
