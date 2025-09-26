Trump-Erdoğan görüşmesi sonrası İsrail'i korku sardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da 6 yıl aradan sonra gerçekleşen buluşma, İsrail basınında geniş yankı buldu.

Görüşmenin en dikkat çeken başlıklarından biri F-35 savaş uçakları oldu. Trump, Erdoğan ile görüşmeden önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılabileceğini ve Ankara'nın F-35 jetlerini satın almasına izin verilebileceğini dile getirdi.

İSRAİL BASININDA F-35 ENDİŞESİ

Jerusalem Post, Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinin, iki ülkenin büyük çaplı silah ve ticaret anlaşmalarına yöneldiği bir döneme denk geldiğini vurguladı. Trump'ın, Türkiye'nin satın almak istediği sistemlere dair "Bence o, istediği şeyleri satın almayı başaracaktır" sözleri öne çıkarıldı.

Times of Israel ise habere CAATSA yaptırımları üzerinden giriş yaptı. Haberde, Trump'ın ilk döneminde Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması nedeniyle F-35 programından çıkarıldığı hatırlatıldı. Ayrıca, bu sistemin F-35'in kabiliyetlerine ilişkin veri toplayabileceği ve bilgilerin Rusya'ya sızabileceği yönündeki endişelere dikkat çekildi. İsrail'in de "bölgesel askeri üstünlüğü" kaybetme ihtimalinden dolayı geçmişte benzer kaygılar dile getirdiği ifade edildi.

Trump yönetiminin Ankara ile yakın ilişkilerinin, yaptırımların kaldırılabileceği ve Türkiye'nin F-35 alımlarının önünün açılabileceği umudunu artırdığı belirtildi. Haberde, İsrail'in şu anda 45 adet F-35 uçağına sahip olduğu, 30'unun ise sipariş aşamasında olduğu aktarıldı.

SURİYE VE TRUMP-ERDOĞAN İLİŞKİSİ

Jerusalem Post, Suriye başlığının da görüşmede öne çıktığını yazdı. Eski Başkan Joe Biden döneminde, Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri gerekçe gösterilerek mesafe konulduğu hatırlatıldı. Ancak Trump'ın daha yakın kişisel ilişkileri sayesinde Ankara'nın beklentilerinin arttığı kaydedildi.

Haberde, Trump'ın ikinci döneminde ABD ve Türkiye'nin Suriye'deki merkezi hükümeti destekleme noktasında ortaklaştığı belirtildi. Times of Israel ise Trump'ın, Ukrayna ve Gazze'deki savaşlarda Erdoğan'ı önemli bir aracı olarak gördüğünü ve Suriye'ye yaklaşımda da Ankara ile uyum sağladığını yazdı. Ayrıca, Erdoğan'ın kucakladığı Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın Batı tarafından da kabul görmeye başladığı ifade edildi.

ESAD SONRASI TÜRKİYE-İSRAİL GERGİNLİĞİ

Times of Israel'deki haberde, Aralık ayında Beşar Esad'ın devrilmesiyle iktidarı ele geçiren isyancı gruplara Türkiye'nin verdiği desteğin, Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkileri daha da gerdiği belirtildi. Trump'ın bu noktada Netanyahu'ya "daha makul" davranması yönünde çağrıda bulunduğu kaydedildi.

GAZZE KONUSUNDA FARKLI YAKLAŞIMLAR

Trump, Gazze'de İsrail ve Hamas'ın bir anlaşmaya yakın olduğunu dile getirerek, BM Genel Kurulu sırasında Erdoğan'ın da dahil olduğu görüşmelerin "harika" geçtiğini söyledi. "Rehinelerin geri dönmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Jerusalem Post ise Trump ve Erdoğan'ın Gazze konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşadığını ve bunun müzakerelerde belirsizlik yaratan bir unsur olduğunu belirtti. Haberlerde ayrıca, Türkiye ile ABD'nin müttefiki İsrail arasındaki Gazze ve Suriye kaynaklı gerilimlerin, ilişkileri dönem dönem zorlaştırdığına dikkat çekildi.