Trump, efsane seri Rush Hour için düğmeye bastı

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de kendisini Hollywood kulislerinde gösterdi. İddiaya göre Trump, Paramount Pictures'a "Rush Hour 4 yapılsın" baskısı yaparak sinema dünyasına da el attı. Görünen o ki, karışmadığı bir bu kalmıştı… O da tamamlanmış oldu.

İLK FİLM 1998'DE ÇEKİLDİ

Başrollerinde Jackie Chan ve Chris Tucker'ın yer aldığı, 1998'de başlayan efsane aksiyon-komedi serisi yıllardır yeni bir devam filmi beklerken, Trump'ın projeyi hızlandırmak için stüdyoyla bağlantısı bulunan iş insanı Larry Ellison üzerinden baskı kurduğu öne sürülüyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Trump'ın klasik dönem aksiyonlarına ve "buddy-cop" komedilerine olan düşkünlüğü bilinirken, Hollywood kulisleri "Başkan bu kez de film çıkarmaya niyetli" yorumlarıyla çalkalanıyor.

Paramount ise henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sektör kaynakları, Trump'ın müdahalesinin seriye yeni bir hareket getirmiş olabileceğini söylüyor.