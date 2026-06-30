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Trump'tan Doha'daki İran görüşmelerine ilişkin açıklama: Belki önemli olacak, belki olmayacak

Trump'tan Doha'daki İran görüşmelerine ilişkin açıklama: Belki önemli olacak, belki olmayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve İran heyetleri arasında yapılması planlanan görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, toplantının önemli olabileceğini ancak net bir şey söylemenin şu an için mümkün olmadığını belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, ABD ile İran heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinliğin imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve İran heyetleri arasında yapılması beklenen mutabakat zaptı görüşmelerine değinen Trump, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz. Aslında durum çok basit. Mesele İran'ın nükleerden arındırılması. Onların nükleer bir silaha sahip olmasını istemiyoruz ve nükleer bir silaha sahip olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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