Trump Çifti, Kral Charles'ın Davetiyle İngiltere'de

ABD'nin Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Kral Charles'ın özel davetiyle resmi bir ziyaret için İngiltere'ye geldi. Başkent Londra'ya iniş yapan Trump çifti, temaslarına Windsor Kalesi'nden başladı.

KRAL CHARLES'TAN RESMİ KARŞILAMA

Burada düzenlenen karşılama töreni ise Britanya usulüne uygun bir şekilde oldukça görkemli bir atmosferde gerçekleşti. Kral Charles'ın bizzat ev sahipliği yaptığı tören, iki ülke ilişkilerine dair diplomatik beklentileri de beraberinde getirdi. Ziyaret süresince Trump'ın Kraliyet Ailesi üyeleriyle de temas kurması öngörülüyor.

TÖRENE MELANİA TRUMP'IN ŞAPKASI VURDU

Tören sırasında protokol kadar ilgi çeken bir diğer konu da Melania Trump'ın kıyafet tercihi oldu. First Lady, geniş kenarlı ve mor renkteki şapkası, yüzünü neredeyse tamamen gölgeleyerek dikkatleri üzerine çekti.

SESSİZ AMA ANLAMLI BİR MESAJ

Moda yazarı ve stil danışmanı Marian Kwei'ye göre bu tercih yalnızca bir stil detayı değil, aynı zamanda güçlü bir mesaj içeriyor. "Melania'nın şapkası tesadüf değil" diyen Kwei, "Bu şapka, spot ışıklarının eşine yönelmesini istemesinden kaynaklı bilinçli bir tercih" değerlendirmesinde bulundu.

RENK UYUMU TESADÜF DEĞİL

Melania'nın şapkasının, Donald Trump'ın kravatıyla birebir aynı renkte olması da gözden kaçmadı. Stil uzmanları bu uyumu, First Lady'nin kocasının politik gündemine olan desteğinin simgesi olarak yorumladı.

KRALİYET KADINLARI ZARAFET YARIŞINDAYDI

Trump çiftini karşılayan Kraliçe Camilla ve Galler Prensesi Kate Middleton da zarif görünümleriyle dikkat çekti. Kraliçe Camilla, safir tonlarında bir elbise ve Philip Treacy tasarımı bir şapka tercih ederken, Prenses Kate ise klasik çizgilere sahip, Emilia Wickstead imzalı elbisesi ve Jane Taylor tarafından tasarlanan şapkasıyla boy gösterdi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR ŞAPKAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan First Lady'nin şapka tercihi, akıllara Başkan Trump'ın yemin törenini de getirdi. Trump'ın başkanlık görevine başladığı gün, Melania yine benzer bir şapka ile moda dünyasında gündem olmuştu.