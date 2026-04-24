Trump: Benim dünya kadar zamanım var ama İran'ın yok

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, üzerinde hiçbir baskı hissetmediğini belirterek, "Benim dünya kadar zamanım var ama İran'ın yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İran'la yürütülen sürece ve Amerikan basınına dair açıklamalarda bulundu. Kendisinin savaşı bitirmek için sabırsızlandığı yönündeki haberleri yalanlayan Trump, olası bir anlaşma için acelesi olmadığını vurguladı. Trump, doğrudan Amerikan medyasını hedef aldığı paylaşımında, "Çökmekte olan New York Times'ı okuyan veya yalan haber CNN'i izleyen ve benim İran ile savaşı (eğer buna savaş bile denebilirse) bitirmek için 'sabırsızlandığımı' düşünen o insanlar; lütfen bilsinler ki, muhtemelen bu pozisyonda bugüne kadar bulunmuş en az baskı hisseden kişiyim. Benim dünya kadar zamanım var ama İran'ın yok, zaman daralıyor!" ifadelerini kullandı.

Medyaya yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Bazı medya kuruluşlarının abone ve izleyici sayılarında bu kadar başarısız olmasının nedeni, artık inandırıcılıklarının kalmamasıdır" dedi.

İran'ın askeri alanda ağır kayıplar verdiğini öne süren Trump, sahadaki duruma ilişkin, "İran Donanması denizin dibinde yatıyor, Hava Kuvvetleri darmadağın edildi, uçaksavar ve radar silahları yok oldu, liderleri artık aramızda değil, abluka sızdırmaz ve güçlü. Bundan sonra durum sadece daha da kötüye gidecek. Zaman onların lehine işlemiyor!" açıklamasında bulundu.

Trump, olası bir anlaşmaya ilişkin ise sınırları kesin bir şekilde çizerek, "Bir anlaşma ancak ABD, müttefiklerimiz ve hatta dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

