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Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından Zelenskiy ve Şara ile görüşecek

Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından Zelenskiy ve Şara ile görüşecek
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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Trump, salı günü Ankara'ya varacak, çarşamba günü ise zirve programı ve görüşmelerin ardından Washington'a dönecek.

Abd Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi görüşmelerinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin NATO nezdindeki Büyükelçisi Matt Whitaker ile telekonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, Ankara ziyaretiyle ilgili bilgi paylaştı. Toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'daki NATO Zirvesi temaslarının ardından gerçekleştireceği ikili görüşmelere de yer verildi. Trump'ın çarşamba günü Ankara'da NATO Zirvesi programının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geleceği kaydedildi.

Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Kelly'nin yaptığı açıklamaya göre; Trump, salı günü Ankara'ya ulaşacak. Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor. Trump ilk olarak NATO liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Daha sonra Trump, Zelenskiy ve Şara ile görüşmelerinin ardından düzenleyeceği basın toplantısında, Türkiye'deki temaslarıyla ilgili açıklamada bulunacak. Trump, aynı akşam Washington'a dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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