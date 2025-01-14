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Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen ateşkese ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Ateşkes ve esir takası anlaşmasının tamamlanmaya çok yakın olduğunu söyleyen Trump, uyarıda da bulundu. "Anlaşmaya çok yaklaştık" diyen Trump, "Eğer bunu yapmazlarsa orada çok büyük sıkıntılar yaşanacak." dedi.

Dünyanın gözü Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerde. İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esir takasına ilişkin anlaşmanın çok yakın olduğu bildirilmişti.

"HAFTA SONUNA KADAR ANLAŞMA İMZALANABİLİR"

ABD'de 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni başkan Donald Trump, konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD basınına konuşan Trump, İsrail ile Hamas arasında hafta sonuna kadar bir anlaşmanın imzalanabileceğini söyledi.

"ATEŞKES OLMAZSA ÇOK FAZLA SORUN YAŞANACAK"

Ateşkes anlaşmasının olması gerektiğinin altını çizen Trump, "Bunun yapılması gerekiyor. Eğer bunu yapmazlarsa orada çok fazla sorun yaşanacak" dedi.

"BİTİRMEYE ÇOK YAKLAŞTIK"

Önümüzdeki hafta Beyaz Saray'da göreve başlayacak olan Trump, İsrail ve Hamas arasında yapılması beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bunu bitirmeye çok yaklaştık. Bitirmeleri lazım, eğer yapmazlarsa orada çok sıkıntı olur, daha önce hiç görmedikleri bir sürü sorun yaşayabilirler."

İDDİASINI YİNELEDİ

Daha önce birçok kez "Başkan olsaydım bunlar asla olmazdı." diyen Trump, verdiği röportajda iddiasını da yineledi.

İSRAİL KABİNESİ ATEŞKES İÇİN TOPLANABİLİR

Öte yandan İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirildi.

FİLİSTİNLİ KAYNAKLAR: ATEŞKES ANLAŞMASI NEREDEYSE HAZIR

Filistinli kaynaklar da Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının "neredeyse hazır olduğunu ve 17 Ocak Cuma günü ya da daha önce imzalanabileceğini" belirtti.

Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMonty S:

Gerçek tehditi güçü gorunce kimse yorum yapamamış hayırdır ? :)

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