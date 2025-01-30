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ABD'de helikopterle uçak çarpıştı: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
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Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

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ABD'de inişe hazırlanan bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın yankıları sürerken, Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuleyi suçlayan Trump, "Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi?" ifadelerini kullanarak akıllara "Sabotaj mı yapıldı?" sorusunu getirdi.

ABD'deki Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan 60 yolcusu ve 4 mürettebatı bulunan bir yolcu uçağının askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmesinin ardından kazanın bilançosu netleşiyor.

Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre, nehirde yapılan arama çalışmaları sırasında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz canlı olarak kurtarılan hiçbir kazazedenin olmadığı belirtilirken, arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ÇARPIŞMA ÖNCESİ SON KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından CNN'in elde ettiği hava trafik kontrolörü ses kaydında, hava trafik kontrol operatörlerinin helikoptere ticari uçuşun görüş alanında olup olmadığını sorduğu ortaya çıktı.

Hava trafik kontrolörü helikoptere "PAT 2-5, CRJ görüş alanınızda mı?" dedikten kısa bir süre sonra "PAT 2-5 CRJ'nin arkasından geçin." dedi. Bu sözlerin ardından çarpışma gerçekleşti.

Kule daha sonra yaşananları diğer bir pilota bildirdi. Kontrolörün "Daha önce ne olduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama 33'ün yaklaşma ucunda bir çarpışma oldu. Kapıya geri dönmek isterseniz, belirsiz bir süre operasyonları durduracağız. Şirketle koordine olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ne yapmak istediğinizi bana bildirin" dediği kayda geçti.

TRUMP KULEYİ SUÇLADI

Ülkeyi sarsan kazanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, kuleyi suçladı. Truth Social hesabından kazayla ilgili paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı: "Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun bir süre boyunca uçağa doğru gidiyordu. Açık bir geceydi ve uçağın ışıkları yanıyordu, helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da dönmedi? Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İyi değil!"

"SABOTAJ MI YAPILDI?"

Trump'ın açıklamalarının ardından ABD ve dünya kamuoyunda kazayla ilgili "Sabotaj mı yapıldı?" sorusu sorulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBS:

Uçağa binmekten soğuttunuz bizi bu son uçak kazalarından sonra !!

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Yanlış düşünüyor kule değil chp ve belediyeler suçludur gazeticiler ne oluyor orda diye soruşturmuştur

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Kule kalkışıma kızlar inişime hasta. Çilekeş Pilot.

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Haber YorumlarıSELCUK KIRAZLI:

Korkut, böl ve yönet

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