Üye Girişi
Haberler
Naci Görür'ün uyardığı il için korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir

Korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor

"Kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor"
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump hakkındaki 'sus payı' davasıyla ilgili son duruşmada şartsız tahliye kararı verildi. Bu kararla birlikte Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump hakkındaki "sus payı" davasından şartsız tahliye kararı çıktı. New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, Yargıç Juan Merchan, 2016 başkanlık seçimlerinde Stormy Daniels adlı kadın oyuncuya rüşvet ödemekten suçlu bulunan Trump'a şartsız tahliye kararı verildiğini açıkladı.

KARAR KARŞISINDA HERHANGİ BİR TEPKİ VERMEDİ

Duruşmaya avukatıyla çevrim içi katılan Trump, söz konusu karar karşısında herhangi bir tepki vermedi. Şartsız tahliye, Trump'ın suçunun sabit kalacağı ancak hapse atılmayacağı, para cezasına çarptırılmayacağı veya denetimli serbestlik durumuyla karşı karşıya kalmayacağı anlamına geliyor.

ABD TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Bununla birlikte Donald Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak. Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasında para cezası ile 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu. Trump, ceza duruşmasının ertelenmesi talebinin 7 Ocak'ta New York'taki temyiz mahkemesinde reddedilmesinin ardından 8 Ocak'ta da en son merci olan Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

TRUMP'IN SUS PAYI DAVASI

Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında suçlanmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı"nın bulunduğuna hükmetmişti. Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Merchan, 18 Eylül 2024'te cezasının açıklanması beklenen Trump'ın "sus payı" davasının 5 Kasım 2024 ABD Başkanlık Seçimleri sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.

Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
img

Türk savaş gemilerinin maliyeti İngiliz medyasının gündeminde
img

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
img

Köprü ve otoyol ücretlerine dev zam
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt:

Demokrasi böyle bir şey, Başkan seçilmiş birini sorguya çekmek.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Üstelik "EŞKİYA".... ve "YALANCI"... ve "HIRSIZ"... ve "SAHTEKÂR"... ve "KATİL"... ve "ZİNACI"......... Bir "AMERİKAN BAŞKANI" nın sahip olması gereken BÜTÜN ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR !!!!..........

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu

Entübe edilmişti! Edip Akbayram'dan haber var
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu

'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son hafta ders işlenecek mi, karne günü ders var mı, yoklama var mı? Yeni Yol Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı kimdir? 11 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? İçilebilir Kuran sureleri nedir, kim yaptı? 11 Ocak Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Aslıhan Hünel ve abisi Saruhan Hünel neden küstü? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı? MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Eda, Semih puanları kaç? Pendikspor Bandırmaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Pendikspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.