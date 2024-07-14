Trump'a Suikast Girişimi: Saldırganın Kimliği Belirlendi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın, Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi.

Birkaç el silah sesinin duyulmasının ardından, Trump kürsünün arkasında eğilerek saklanmaya çalıştı ve gizli servis ajanları Trump'ı korumak için podyuma doğru koştu.

Bu sırada etrafını saran korumalara "Ayakkabılarımı alayım" dediği duyulan Trump, kürsüden götürülmeden önce kalabalığa doğru yumruğunu kaldırarak selam verdi. Olayın görüntülerinde Trump'ın kulağından kan aktığı da görüldü.

Saldırganın kimliği belirlendi

Olayın ardından açıklama yapan ABD'li üst düzey yetkilileri korumakla görevli Gizli Servis "saldırganın miting alanı dışındaki yüksek bir noktadan, 18.15 sıralarında sahneye doğru birden çok kez ateş açtığını" belirtti.

Açıklamada mitinge katılan bir kişinin öldüğü, iki kişinin de ağır yaralandığı söylenirken, ajanların saldırganı olay yerinde öldürdüğü kaydedildi. Eski Başkan Trump'ın güvende olduğu belirtildi. Olayın soruşturma altında olduğu ve FBI'ın bilgilendirildiği eklendi.

Ardından FBI öldürülen saldırganın kimliğini belirledi. Thomas Matthew Crooks isimli bu kişinin 20 yaşında olduğu, suikast girişiminin gerçekleştiği yer olan Butler'da yaşadığı açıklandı.

FBI açıklamasında, "aktif ve devam eden bir soruşturma" olduğunu belirtti.

Donald Trump olayın hemen ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı ilk açıklamada "saldırıda yaptıkları çabuk müdahaleden" dolayı Gizli Servis ve diğer kolluk güçlerine teşekkür etti.

Trump, miting sırasında hayatını kaybeden taraftarının yakınlarına başsağlığı dilerken "Böyle bir olayın ülkemizde yaşanması inanılmaz" dedi.

Trump ayrıca "Sağ kulağımın üst kısmını delen bir mermiyle vuruldum. Bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım. Bir vızıltı sesi ve silah sesleri duydum ve deriyi delen mermiyi derhal hissettim. Çok fazla kanama vardı ve o an neler olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, olayın ardından New Jersey'deki evine döndü.

Biden'dan kınama geldi

Başkan Joe Biden ise açıklamasında olayla ilgili bilgi aldığını belirtirken rakibi için "güvende ve iyi olduğu için müteşekkirim. Ona, ailesine ve mitingdeki herkese dua ediyorum. Jill ve ben Trump'ı güvende kıldıkları için Gizli Servis'e müteşekkiriz. Bu tür şiddetin Amerika'da yeri yok. Ulusça birleşip, olanları kınamalıyız" dedi.

Gelişmeler üzerine hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partili yetkililerden kınama mesajları geldi.

Demokrat Partili Pennsylvania Valisi Josh Shapiro "herhangi bir siyasi parti veya siyasi lideri hedef alan şiddet kabul edilemez" dedi.

Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, hem eşinin hem de kendisinin Trump için dua ettiğini belirtirken "Tüm Amerikalıların bize katılması çağrısı yapıyorum" dedi.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili azınlık lideri Hakeem Jeffries "Düşüncelerim ve dualarım eski Başkan Trump ile. Kolluk kuvvetlerinin kararlı müdahalesine müteşekkirim. Amerika bir demokrasidir. Herhangi bir siyasi şiddet asla kabul edilemez" mesajını paylaştı.

Senato'nun Demokrat Partili çoğunluk lideri Chuck Schumer da "Pennsylvania'daki Trump mitinginde olanlardan dehşete kapıldığını" söyledi ve Trump'ın iyi olmasıyla rahatladığını belirtti. Schumer ayrıca "Siyasi şiddetin ülkemizde yeri yok" dedi.

Bu arada milyarder iş insanı Elon Musk da olayın hemen ardından "Trump'ı tamamen destekliyorum" dediği bir X paylaşımı yaptı.