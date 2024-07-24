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Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın ölü bulunduğu anın yeni görüntüleri yayınlandı

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Donald Trump'a ateş açan ve kısa süre sonra Gizli Servis keskin nişancıları tarafından öldürülen 20 yaşındaki Thomas Crooks'un cesedi bulundu. Crooks, Trump'ın konuşma yaptığı miting alanına 130 metre mesafedeki bir çatıya konumlanmış ve ateş açmıştı. Olayda bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı. Vücut kamerası görüntülerinde, Gizli Servis ajanları ve polislerin Crooks'un cesedi üzerinde toplandıkları ve olayı tartıştıkları görülüyor.

Vücut kamerası görüntüleri, polis ve Gizli Servis ajanlarının, Donald Trump'a ateş açan potansiyel suikastçının cesedini buldukları anı gösteriyor.

20 yaşındaki Thomas Crooks, 13 Temmuz'da Pennsylvania'nın Butler kentindeki açık hava mitinginde korkunç saldırısını gerçekleştirmeden önce, eski başkandan sadece 130 metre uzaklıktaki bir çatıya konumlanmıştı.

Trump'ın kulağını sıyıran ve bir kişinin ölümüne, iki kişinin de ağır yaralanmasına neden olan kurşunlardan birini atan saldırgan, kısa süre sonra Gizli Servis keskin nişancıları tarafından öldürüldü.

Salı günü yayınlanan görüntülerde, takım elbiseli bir adam - muhtemelen bir Gizli Servis ajanı - ve ağır silahlı memurların Crooks'un cesedi üzerinde toplanıp olayı tartıştıkları görülüyor.

Takım elbiseli adam, ağır silahlı memurlardan birine "Demek bu adam" diye soruyor.

Silahlı memur "Evet" diye yanıtlıyor. "Beaver County'den onu gören ve fotoğraflarını gönderen keskin nişancı. Bu o."

Memurun Crooks'u tanıması, Gizli Servis'in atış başlamadan önce şüpheli bir kişinin varlığından haberdar olduğunu doğruluyor.

Trump'a suikast düzenleyen saldırganın ölü olarak bulunduğu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Trump'a suikast düzenleyen saldırganın ölü olarak bulunduğu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Trump'a suikast düzenleyen saldırganın ölü olarak bulunduğu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Trump'a suikast düzenleyen saldırganın ölü olarak bulunduğu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Trump'a suikast düzenleyen saldırganın ölü olarak bulunduğu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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