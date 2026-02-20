Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak üs kararı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan uçaklarının İran'a saldırmak için İngiliz üslerini kullanmasına izin verilmesi yönündeki talebini olumsuz dönüş yaptı ve bunun uluslararası hukukun ihlali olacağını söyledi.

İNGİLTERE ÜS KULLANIMINA İZİN VERMEDİ

The Times'ın bildirdiğine göre Starmer, Trump'a Avrupa'daki Amerikan ağır bombardıman filosuna ev sahipliği yapan Gloucestershire'daki Diego Garcia ve RAF Fairford'daki İngiliz tesislerinin kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Washington ile yapılan ve uzun süredir yürürlükte olan anlaşmaların şartlarına göre, bu üsler üçüncü ülkelere yönelik askeri operasyonlarda ancak hükümetle önceden mutabakata varılması halinde kullanılabiliyor.

Bu adım, Trump'ın Çarşamba günü Starmer'ın Chagos Adaları'nı Mauritius'a devretme anlaşmasına verdiği desteği geri çekmesine yol açtı.

TRUM SALDIRI İMASINDA BULUNUP DESTEK İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı, Truth Social sitesindeki bir paylaşımında İran'a ve olası bir saldırıda İngiltere'nin oynayabileceği role değindi. Ayrıca İran'ın potansiyel olarak İngiltere'yi hedef alabileceği gerekçesiyle İngiltere'nin desteğinin uluslararası hukuk kapsamında yasal olabileceğini ima etti.

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İran nükleer programı konusunda bir anlaşma yapmamaya karar verirse, son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejim tarafından gerçekleştirilebilecek potansiyel bir saldırıyı ortadan kaldırmak için ABD'nin Diego Garcia'yı ve Fairford'daki Hava Üssü'nü kullanması gerekli olabilir. Bu saldırı Birleşik Krallık'a ve diğer dost ülkelere karşı yapılabilecek bir saldırı olabilir"

Trump şöyle devam etti:

"Birleşik Krallık için savaşmaya her zaman hazır, istekli ve muktedir olacağız, ancak onların karşılarına çıkarılan diğer sorunlar karşısında güçlü kalmaları gerekiyor"

Kaynak: Haberler.com