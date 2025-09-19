Trump, 25 Eylül'de Beyaz Saray'da Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklamayı yapan Trump, ABD ve Türkiye'nin ticari ve askeri anlaşmalar üzerinde çalıştığını söyledi.

Trump açıklamasında Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçağı alımına ilişkin görüşmelerin de gündeme geleceğini söyledi ve bu konunun "olumlu sonuçlanmasını beklediğini" kaydetti.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından ABD ile ortak üretim sürecine girdiği F-35 programından çıkarılmıştı.

Trump'ın açıklamasında masada olacak diğer konular, çok sayıda Boeing uçak ve F-16 savaş jetlerinin satışı şeklinde sıralandı.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve benim hep çok iyi bir ilişkimiz oldu. Onu ayın 25'inde görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.