Trablus Büyükelçisi Yılmaz: Libya'daki kasırgada pek çok yerleşim yeri haritadan silindi

Libya'da Daniel Kasırgası'nın etkisiyle yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 3 bine ulaşırken, bölgeden canlı yayına bağlanan Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz "Kasırgada çok sayıda köprü ve bent yıkıldı. Pek çok yerleşim yerinin haritadan silindiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne neden olan ve Türkiye'yi es geçtikten sonra Libya'yı etkisi altına alan Daniel Kasırgası ülkeyi resmen felakete sürükledi. Ölü sayısının 3 bine ulaştığı Libya'dan canlı yayına bağlanan Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, "Kasırgada çok sayıda köprü ve bent yıkıldı. Pek çok yerleşim yerinin haritadan silindiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLDU

Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'da onlarca kişinin ölümüne yol açan Daniel Kasırgası, rotası üzerindeki Libya'da da büyük yıkıma neden oldu. Ülkede uluslararası tanınırlığı olmayan Bingazi merkezli yönetimin sağlık bakanlığı, can kaybının bugün itibarıyla 3 bini aştığını açıkladı.

10 BİN KİŞİ KAYIP

Akdeniz kıyısındaki Derne taşkından en fazla etkilenen kent olurken, yetkililer kayıp sayısının 10 bine ulaştığını söylüyor. Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Derne kentinde iki barajın yıkıldığı ve bölgeyi sular altında bıraktığı bildiriliyor. Ülkede sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri toplu cenaze işlemleri için sokaklardan toplandı.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri sokaklardan toplandı.

TRABLUS BÜYÜKELÇİSİ YILMAZ: PEK ÇOK YERLEŞİM YERİ HARİTADAN SİLİNDİ

Öte yandan bölgeden canlı yayına bağlanan Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz yaptığı açıklamada durumun vahametini gözler önüne serdi. Yılmaz, "Kasırgada çok sayıda köprü ve bent yıkıldı. Pek çok yerleşim yerinin haritadan silindiği söyleniyor" dedi.

"HAYATINI KAYBEDENLERİN ARASINDA TÜRK VATANDAŞI YOK"

Bölgenin çok ağır yağış aldığını ve bölgenin coğrafi olarak böylesi bir yağışı kaldırabilecek durumda olmadığını kaydeden Yılmaz, Libya'da hayatını kaybedenlerin arasında Türk olup olmadığına yönelik soruya da "Can kayıplarının arasında bir Türk vatandaşının olduğuna dair bize herhangi bir bilgi ulaşmadı. Bize intikal etmesi durumunda bu bilgiyi sizlerle paylaşacağız" yanıtını verdi.