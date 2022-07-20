Devasa yılan, bahçedeki kadını bütün olarak yutmuştu! Endonezya'da halk yeniden aynı korkuyu yaşıyor - Haberler

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Devasa yılan, bahçedeki kadını bütün olarak yutmuştu! Endonezya'da halk yeniden aynı korkuyu yaşıyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Devasa yılan, bahçedeki kadını bütün olarak yutmuştu! Endonezya'da halk yeniden aynı korkuyu yaşıyor

Endonezya'da 2018 yılında meydana gelen bir olayda, toprağın altından fırlayan dev bir piton yılanı 54 yaşındaki iki çocuk annesi kadını yutmuştu. Acı olayın hala hafızlardan silinmediği ülkede hava sıcaklarının artmasının ardından halkı yeniden yılan korkusu sardı. Halk, benzer bir vakanın yaşanmaması için devletten yardım bekliyor.

Dünya genelinde birçok korkunç ölüm şekli var. Bunların arasından en ilginci ise 2018 yılında Endonezya'da yaşandı. Ancak bu ölüm şeklini hala duymayan çok sayıda insan var.

PİTONDAN ŞÜPHELENDİLER

54 yaşındaki iki çocuk annesi Wa Tiba, bahçede gezdiği sırada ortadan kayboldu. Yakınları hemen çevredekilere haber verdi. Çevredekiler, etrafta büyük bir piton gördüklerini ve bu pitonun şüpheli olabileceğini söyledi.

Toprağın altından fırlayan devasa yılan, bahçedeki kadını bütün olarak yuttu! Bu olayı duymayanlar var

7 METRELİK DEV PİTONUN İÇİNDEN ÇIKTI

7 metrelik piton yakalandıktan sonra hemen içi açıldı. Ne yazık ki şüpheler doğruydu, talihsiz kadın pitonun içerisinden çıktı. Fakat havasızlık ya da pitonun boğması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yakınları kahroldu. Acı olayın hala hafızlardan silinmediği ülkede hava sıcaklarının artmasının ardından halkı yeniden yılan korkusu sardı.

Toprağın altından fırlayan devasa yılan, bahçedeki kadını bütün olarak yuttu! Bu olayı duymayanlar var

ŞİMDİ YİNE ENDİŞELENİYORLAR

Endonezyalılar ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılanlarda yeniden artış olduğunu ifade ediyor. Piton yılanlarıyla sık sık karşılaşan Endonezyalılar, bu durumun yakınlarının da başına gelmemesi için yetkililerden önlem almalarını istiyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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