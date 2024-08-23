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Tokyo'da şiddetli yağmurlardan dolayı metro istasyonlarını su bastı

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Tokyo'da bu hafta yaşanan ani sağanak yağışlar ve fırtınalar, şehir hayatını alt üst etti. Tren istasyonları sular altında kaldı, rögar kapakları fırladı. 'Gerilla yağmurları' olarak bilinen bu sağanaklar, saatte 100 mm'ye varan yağışla altyapıyı zorluyor. Çarşamba akşamı yaşanan yoğun yağış ulaşımı felç etti. Son yıllarda bu tür aşırı hava olayları artıyor. Uzmanlar, küresel ısınmanın bu olayları şiddetlendirebileceğini ve Tokyo'nun ortalama sıcaklığının yükseldiğini belirtiyor.

Tokyo'da bu hafta yaşanan ani sağanak yağışlar ve fırtınalar, şehir hayatını ciddi şekilde etkiledi. Tren istasyonları su altında kaldı, rögar kapakları yerinden fırladı ve halk sığınacak yer aradı.

"Gerilla yağmurları" olarak bilinen bu ani sağanaklar, saatte 100 mm'ye varan yağışla şehir altyapısını zorluyor. Bu yağışlar, sıcak yer seviyesi ile soğuk üst atmosfer arasındaki farktan kaynaklanıyor ve tahmin edilmesi zor.

Çarşamba akşamı yaşanan yoğun yağış, ulaşımı aksattı. Meteoroloji yetkilileri, Pasifik'ten gelen sıcak ve nemli havanın etkili olduğunu belirtiyor.

Son yıllarda bu tür aşırı hava olaylarında artış gözleniyor. Yıldırım düşmelerinde de ciddi bir artış var, bu da elektrik kesintilerine yol açıyor.

Uzmanlar, küresel ısınmanın bu olayları şiddetlendirebileceği konusunda uyarıyor. Tokyo'nun ortalama sıcaklığı son yıllarda artış gösteriyor.

Tokyo'da şiddetli yağmurlardan dolayı metro istasyonlarını su bastı

Tokyo'da şiddetli yağmurlardan dolayı metro istasyonlarını su bastı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Japonya Dünya Tokyo Tokyo Doğa Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Emir önder:

brlediye baskani tatile cikmis

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