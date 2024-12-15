Tinder, Hollanda'da neden 'ulusal güvenlik tehdidi' olarak görülüyor?

Hollandalı güvenlik uzmanlarına göre, mobil flört uygulaması Tinder, ulusal güvenlik açısından "önemli bir tehdit" oluşturuyor. Uygulamaya üye olan çok sayıda askerin, yurtiçi ve yurtdışındaki hareketleri, kolaylıkla takip edilebiliyor.

Hollandalı araştırmacı gazetecilik kolektifi Follow The Money'den (FTM) gazeteciler, birkaç haftalık araştırma sonucunda, ABD, İngiltere, Almanya İspanya ve Fransa da dahil çok sayıda ülkeye ait askeri personelin kişisel bilgilerini ele geçirebildi.

Bu askerler arasında, Rusya'ya karşı hassas noktalarda görev yapan NATO personeli de yer alıyor.

Tinder'da açılan sahte hesaplar aracılığıyla ulaşılan askerler arasında, Rusya tehtidine karşı Baltık ülkeleri ile Balkanlar'da konuşlandırılan NATO görev gücündeki hava kuvvetleri personeli ile ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki birliklerinden kişiler de yer aldı.

FTM muhabirlerinin, bir süreliğine Estonya'da bulunduğunu belirten, "gezmeyi, yoga yapmayı seven ve askeri üniformalı erkeklerden hoşlanan 35 yaşındaki Naomi" kimliğiyle açtıkları sahte hesap, kısa sürede çok sayıda NATO personeline ulaştı.

Arkadaşlık uygulaması üzerindeki sohbet sayesinde, birçok askerin iş ve özel yaşamına ilişkin bilgilere ulaşıldı. Hollandalı gazeteciler, sahte Tinder hesaplar sayesinde 100 binden fazla askere ait Tinder profiline ulaştı.

FTM'ye göre, birden fazla sahte hesap ile sürekli konum değişikliği yapılarak, çok sayıda askerin hareketleri rahatlıkla izlendi ve mevcut konumlarına ilişkin güncellemeler alındı.

Askeri personelin profil fotoğrafları sayesinde, kullandıkları silahlar, üniformalar, araçlar ve karargahları konusunda da ayrıntılı bilgiler toplandı.

'Ulusal güvenlik için tehdit'

Amsterdam Üniversitesi'nden güvenlik uzmanı Matthijs Koot'a göre, bu durum ülkenin ulusal güvenliği için önemli bir tehdit oluşturuyor.

Hollandalı uzman, askerlerin hareketlerinin bu kadar basit ve uzun süre takip edilmesinin, ciddi bir sorun olduğuna işaret ediyor.

Yabancı istihbarat servislerinin, sürekli olarak bu tür bilgileri aradığını vurgulayan Koot, özellikle bu uygulama ve paylaşımlar sayesinde tatbikatları ve bölgedeki askeri yığınağın ortaya çıkarılabildiğini belirtiliyor.

Koot'a göre bu, küresel bir sorun. Hiç kimsenin, ilk tanışmada "Bana füzelerin fırlatma kodlarını ver" demeyeceğini belirten Matthijs Koot, istihbarat servislerinin, uzun bir hazırlık sonucu parçaları birleştirerek, gerekli bilgiye ulaştıklarına dikkati çekiyor.

Eski Hollanda İstihbarat Servis Başkanı Bert Hubert de, Savunma Bakanlığı'nın bu konuda daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguluyor.

Hubert, FTM'ye yaptığı açıklamada, en azından askeri kışlalarda bu tür uygulamaların kullanımının önüne geçilmesini istiyor.

Ancak Hubert'e göre, tüketicilere yönelik mobil uygulamalardaki verilerin kötüye kullanımı riski Tinder'dan daha büyük:

"Yaptığımız her şey, gittiğimiz her yer, telefonlarımız aracılığıyla takip ediliyor. Bu, savunmanın çözemeyeceği sosyal bir sorun. Ancak askerin Tinder sayesinde NATO üslerine kadar takip edilmesi de, hayatın bir gerçeği olarak kabul edilemez. Bunu önlemek için gerekenin yapılması gerekiyor."

'Casusluk faaliyetleri artık gösterişli gece kulüpleri yerine internetteki sosyal ağlar üzerinden yapılıyor'

Hollanda medyasına göre, Savunma Bakanlığı, flört uygulamaları ile ilgili sızıntının farkında ancak şimdilik askeri personelin Tinder kullanımının yasaklanması söz konusu değil.

Tinder'ın, araştırmaya verdiği yanıtta, uygulama üzerinden konum belirlemeyi engellemek için teknik önlemler alındığını bildirdi.

Üçüncü şahıslar tarafından toplu veri elde etme gibi suistimalleri önlemeye çalıştıklarını belirten Tinder yetkilileri, bunun her zaman başarılı olduğunu garanti edemeyeceklerini vurguladı.

Güvenlik uzmanlarına göre, casusluk faaliyetleri artık gösterişli gece kulüpleri yerine internetteki sosyal ağlar üzerinden yapılıyor.

ABD Adalet Bakanlığı 2020'de; Avustralya istihbaratı da 2022 yılında, arkadaşlık sitelerinin, casusluk faaliyetleri için kullanıldığı uyarısında bulunmuştu.

Almanya güvenlik birimleri de, geçen yıl Rus casusların, Tinder aracılığıyla ulaştıkları Alman politacı ve askerlerden Ukrayna savaşına ilişkin bilgi almaya çalıştığını belirlemişti.

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi, askerlerin spor aktiviteleri sırasında kullandığı "Strava" adlı fitness uygulamasının paylaştığı konum nedeniyle, hassas askeri noktaların tespit edilebildiğini ortaya çıkarmıştı.

Bu haber üzerine, fitness uygulamasına birçok ülkedeki askeri tesislerde sınırlama getirildi.

Hollanda Savunma Bakanlığı da, hizmet telefonlarında bu uygulamanın kullanımını yasakladı.