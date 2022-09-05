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Timsahlı suya girmemesi için yapılan uyarıyı dinlemedi! Önce sessizlik oldu, sonrası korkunç

Dünya Haberleri

Timsahlı suya girmemesi için yapılan uyarıyı dinlemedi! Önce sessizlik oldu, sonrası korkunç

Meksikada bir eğlence mekanında eğlenen şahıs, "Timsah var, girme" uyarısına aldırmadan girdiği Carpenters Lagünü'nde timsah tarafından parçalanılarak öldürüldü. Timsah, etraftakilerin korkulu bakışları arasında talihsiz adamı sürükledi.

Meksika'nın Tampico kentindeki Carpenters Lagünü'nde korkunç bir olay yaşandı. Hemen lagünün yakınındaki eğlence mekanında eğlenen bir şahıs, çevredekilerin uyarılarına aldırmadan timsahların olduğu lagüne yüzmeye girdi.

Timsahlı suya girmemesi için yapılan uyarıyı dinlemedi! Önce sessizlik oldu, sonrası korkunç

ÖNCE SESSİZLİK OLDU

Çevredekilerin görgü tanıklarına göre lagünde önce bir sessizlik oldu. Daha sonra ortaya çıkan bir timsah ise lagündeki adamı paramparça etti. Timsah daha sonra dişleri arasına aldığı adamı bir süre boyunca sürükledi.

Timsahlı suya girmemesi için yapılan uyarıyı dinlemedi! Önce sessizlik oldu, sonrası korkunç

TİMSAH YAKALANDI

Olayın ardından devreye giren ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda timsahı yakaladı. 30 yaşında olduğu tahmin edilen adamın cansız bedeni ise kanalizasyondan çıkarılarak morga gönderildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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