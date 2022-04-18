TikTok fenomenine korkunç saldırı! Video çektiği sırada suratına asit attılar

Sydney kentindeki bir restoranda oturan ve bu sırada takipçilerine canlı yayın yapan 32 yaşındaki TikTok yıldızı Jenny Elhassan, henüz kimliği tespit edilemeyen maskeli bir şahsın asitli saldırısına uğradı.

SOL GÖZÜNE İSABET ETTİ

Sol gözüne asit isabet eden Jenny Elhassan, Royal North Shore Hastanesine götürüldü. Burada doktorlar tarafından acil olarak tedaviye alınan Elhassan'ın hasar gören sol gözü, bandajla kapatıldı.

"GÖZLÜKLERİM BENİ KORUDU"

Başına gelen saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Jenny Elhassan, "İlk başta kör olduğumu zannedip büyük bir korku yaşadım. Daha sonra hemen hastaneye gittik. Gözlüklerimin gözümde olması büyük şans, ya o da olmasaydı" dedi.