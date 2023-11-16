TİKA Başkan Yardımcısı Nepal'i ziyaret etti

TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Nepal'i ziyaret ederek tamamlanan projelerin açılışlarını yapmak ve resmi temaslarda bulunmak için Nepal'e gitti. Ziyaret kapsamında okul servisi teslim töreni, okulun çevre düzenlemesi projesi açılışı, kütüphane tadilatı projesi açılışı gibi etkinliklere katıldı. Ayrıca eğitim ve sosyo-kültürel alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, tamamlanan projelerin açılışlarını yapmak ve resmi temaslarda bulunmak için Nepal'i ziyaret etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nepal'e çalışma ziyaretinde bulunan Başkan Yardımcısı Yorulmaz ve beraberindeki TİKA heyeti, Birgunj Belediye Başkan Yardımcısı İmtiyaz Alam ile TİKA tarafından Nepal'deki Ideal Suffah Academy için temin edilen okul servisinin teslim törenine katıldı.

Okul servisinin teslim törenin ardından, daha önce fiziki şartları iyileştirilen ve gerekli donanımı TİKA tarafından sağlanan okulun çevre düzenlemesi projesinin de açılışı yapıldı.

Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Nepal'in güneyindeki Jitpursimara şehrinde bulunan İslam Kütüphanesi'nin fiziki şartlarının iyileştirilmesi kapsamında tamamlanan kütüphane tadilatı projesinin de açılış törenine katıldı.

Human Development Nepal Vakfı ile görüşme

Nepal'de eğitim ve sosyo-kültürel alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Human Development Nepal Vakfının yetkilileriyle görüşen Yorulmaz, vakfın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vakıf yetkilisi Arman Haşimi, "2009'dan beri buradasınız ve bizimle birlikte olmanızdan çok memnunuz. Sizlerin buralara gelmesi ile beraber Türkiye'yi daha yakından tanıdık. Özellikle eğitim alanında çalışıyoruz ve toplumumuzdaki gençleri yüksek eğitim almaya teşvik ediyoruz. 2013'ten beri 100'den fazla öğrenciyi Türkiye'ye gönderdik, eğitimler sayesinde artık Nepal'de Türkçe bilen öğrencilerimiz var." dedi.

Netra Jyoti Sangh Derneği ile görüşme

Nepal'e resmi ziyaret kapsamında Yorulmaz ve beraberindeki heyet, Nepal'de sağlık alanında önemli görevler üstlenen ve özellikle göz sağlığı alanında geniş çaplı faaliyetler yürüten Netra Jyoti Sangh Derneği Başkanı Prof. Dr. Chet Raj Pant ve dernek yetkilileri ile bir araya geldi.

Görüşmede TİKA ile ortak uygulanan ve göz rahatsızlığı bulunan 3 bin kişiye göz taraması, katarakt hastası 300 kişiye de göz ameliyatı yapılması planlanan proje hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Proje ile ulaşım olanakları kısıtlı hastalara ücretsiz göz bakımı hizmeti sağlamak için kırsal bölgelerde göz tedavi kampları düzenlenecek.

İlaç fabrikası ziyareti

Başkan Yardımcısı Yorulmaz ve beraberindeki TİKA heyeti, 1972'de ülkenin ilaç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan ilaç şirketi Aushadhi Limited'i ziyaret ederek fabrikanın desteklenmesi projesi hakkında bilgi aldı.

Fabrikada üretimin durması nedeniyle ilaç fiyatlarının 10 kat arttığı Nepal'de devlet, ilaç arzının özel şirketlerin kararlarından bağımsız bir hale gelmesi için çalışmalar yürütüyor.