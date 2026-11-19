GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te 5 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in Ponichala semtindeki 5 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, enkaz altında kalan 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve polisin olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldığını belirtti.

Gürcistan Sağlık Bakanı Mikheil Sarjveladze patlamanın ardından yaptığı açıklamada, bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiğini söyledi. Gecikme yaşanmadığını vurgulayan Sarjveladze, "Bilgi alındığı ilk dakikalardan itibaren gerekli tüm personel olay yerine gönderildi. Herkese tıbbi hizmet ve destek sağlanıyor. Şu ana kadar 4 kişi hastaneye kaldırıldı, bunlardan biri küçük bir çocuk. Çocuğun yaşını göz önünde bulundurarak durumunu yakından takip ediyoruz ve ayrı bir özen gösteriyoruz. Elbette tüm hastalarımız için aynı özeni gösteriyoruz ancak çocuk söz konusu olduğunda daha da dikkatliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı