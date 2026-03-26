Bakan Bolat, DTÖ Genel Direktörü Iweala ile görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Iweala ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Ticaret Örgütü 14'üncü Bakanlar Konferansı vesilesiyle DTÖ Genel Direktörü Sayın Ngozi Iweala ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, DTÖ'nün günümüz ticaret ve ekonomik koşullarına uyumunu sağlayacak reform çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Ngozi, Türkiye'nin bugüne kadar Dünya Ticaret Örgütü'nde katkılarının altını çizerek, Türkiye'nin bugün çok taraflı sisteme vermiş olduğu destek için tüm üyeler adına teşekkürünü iletmiştir. Türkiye, her zaman adil, öngörülebilir ve kural bazlı çok taraflı ticaret sisteminin sürdürülmesi için çabalarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

