Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı

Almanya'nın kuzeybatısındaki Aşağı Saksonya eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki bir adam, 2017 yılında Borsum köyü yakınlarında metal dedektörüyle gezerken tesadüfen tarihi bir hazine buldu.

TESADÜFEN BULDUĞU HAZİNEYİ YILLARCA GİZLEDİ

Toprak altından çıkanlar arasında yüzlerce gümüş sikke, bir altın yüzük, bir altın sikke ve birkaç gümüş külçe vardı. Ancak defineci, o dönemde kazı izni olmadığı gibi, buluntuları yetkililere de bildirmedi. Aradan 8 yıl geçtikten sonra vicdan azabına dayanamayan defineci, hazinenin tamamını polise ve anıt koruma kurumlarına teslim etti. Teslimatın ardından Hildesheim Anıtları Koruma Dairesi uzmanları, buluntuların çıkarıldığı bölgeyi inceleme altına aldı.

BÖLGE İÇİN BİR REKOR

Uzman ekipler, ekim ayının başında bölgede yürüttükleri arkeolojik kazılarda birkaç sikke daha tespit etti. Böylece toplam buluntu sayısı 450'ye ulaştı. Bu miktar, Aşağı Saksonya'da bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük Roma sikkesi koleksiyonlarından biri olarak tarihe geçti.

ROMA VE GERMEN DÜNYALARININ KESİŞİMİNDEN İZLER

İncelemelere göre sikkeler, Roma Cumhuriyeti'nin yıkılış döneminden erken İmparatorluk çağına kadar uzanıyor. Arkeolog Sebastian Messal, "Bu buluntu yalnızca bir define değil, aynı zamanda Roma ile Germen dünyaları arasındaki temasları anlamamıza ışık tutacak çok önemli bir veri" dedi. Uzmanlar, hazinenin bir Roma tüccarına mı yoksa Germen kabilelerinden birine mi ait olduğunun detaylı analizlerle ortaya çıkacağını belirtiyor.

CEZADAN KURTULDU, ŞİMDİ EĞİTİM ALIYOR

Öte yandan buluntuları yıllar sonra devlete teslim eden defineciye, zaman aşımı nedeniyle herhangi bir ceza verilmedi. Ancak şimdi resmi metal dedektörü lisansı alabilmek için eğitim programına katılıyor. Aşağı Saksonya yasalarına göre, arkeolojik alanlarda dedektörle keşif yapmak isteyenlerin özel izin alması ve kazı alanlarına zarar vermemesi zorunlu.