Haberler

Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir definecinin 8 yıl önce bulduğu Roma hazinesi, yıllar sonra devlete teslim edilince bölge tarihinin en büyük keşiflerinden biri ortaya çıktı. Roma sikkeleri, altın yüzükler ve gümüş külçelerden oluşan 450 parçalık hazine, Roma ile Germen dünyaları arasındaki ilişkilere dair yeni ipuçları sunuyor.

Almanya'nın kuzeybatısındaki Aşağı Saksonya eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki bir adam, 2017 yılında Borsum köyü yakınlarında metal dedektörüyle gezerken tesadüfen tarihi bir hazine buldu.

TESADÜFEN BULDUĞU HAZİNEYİ YILLARCA GİZLEDİ

Toprak altından çıkanlar arasında yüzlerce gümüş sikke, bir altın yüzük, bir altın sikke ve birkaç gümüş külçe vardı. Ancak defineci, o dönemde kazı izni olmadığı gibi, buluntuları yetkililere de bildirmedi. Aradan 8 yıl geçtikten sonra vicdan azabına dayanamayan defineci, hazinenin tamamını polise ve anıt koruma kurumlarına teslim etti. Teslimatın ardından Hildesheim Anıtları Koruma Dairesi uzmanları, buluntuların çıkarıldığı bölgeyi inceleme altına aldı.

Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi

BÖLGE İÇİN BİR REKOR

Uzman ekipler, ekim ayının başında bölgede yürüttükleri arkeolojik kazılarda birkaç sikke daha tespit etti. Böylece toplam buluntu sayısı 450'ye ulaştı. Bu miktar, Aşağı Saksonya'da bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük Roma sikkesi koleksiyonlarından biri olarak tarihe geçti.

ROMA VE GERMEN DÜNYALARININ KESİŞİMİNDEN İZLER

İncelemelere göre sikkeler, Roma Cumhuriyeti'nin yıkılış döneminden erken İmparatorluk çağına kadar uzanıyor. Arkeolog Sebastian Messal, "Bu buluntu yalnızca bir define değil, aynı zamanda Roma ile Germen dünyaları arasındaki temasları anlamamıza ışık tutacak çok önemli bir veri" dedi. Uzmanlar, hazinenin bir Roma tüccarına mı yoksa Germen kabilelerinden birine mi ait olduğunun detaylı analizlerle ortaya çıkacağını belirtiyor.

Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi

CEZADAN KURTULDU, ŞİMDİ EĞİTİM ALIYOR

Öte yandan buluntuları yıllar sonra devlete teslim eden defineciye, zaman aşımı nedeniyle herhangi bir ceza verilmedi. Ancak şimdi resmi metal dedektörü lisansı alabilmek için eğitim programına katılıyor. Aşağı Saksonya yasalarına göre, arkeolojik alanlarda dedektörle keşif yapmak isteyenlerin özel izin alması ve kazı alanlarına zarar vermemesi zorunlu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.