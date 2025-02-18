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Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada

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Kanada'nın Ontario eyaletinde Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü. 80 yolcunun bulunduğu uçakta can kaybı yaşanmazken, uçağın düşüş anı ve yolcuların tırmanarak uçaktan çıktığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın piste değdiği an alev topuna dönüştüğü görülüyor.

ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.

18 KİŞİ YARALANDI

Kazada mucize eseri hayatını kaybeden olmazken, 80 yolcunun bulunduğu uçakta 18 kişi yaralandı. Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti. Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı.

Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Büyük faciadan dönülen kazada uçağın düşüş anı ve yolcuların uçaktan çıkış anlarına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada

YOLCULAR TIRMANARAK ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde, itfaiye ekiplerinin köpük sıktığı devrilen uçaktan insanların tırmanarak çıktığı görülüyor. Yolcular ayrıca havaalanı personeli tarafından uçağın kapılarından çıkarıldı ve bazıları daha sonra uçağın girişinden koşarak uzaklaştı.

Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada

UÇAK PİSTE DEĞDİĞİ AN ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Mucize eseri can kaybı yaşanmayan kaza anı havalimanının kameralarına yansıdı. Görüntülerde uçağını piste çarpmasıyla birlikte alev topuna döndüğü ve yan yattığı görüldü.

"SOL TARAFTA ALEV TOPU VARDI"

Uçaktaki yolculardan John Nelson, kazadan kısa bir süre sonra Facebook'ta yayınlanan bir videod " Uçağımız düştü. Baş aşağı duruyor. Çoğu insan iyi görünüyor. Hepimiz iniyoruz" dedi. Daha sonra CNN International'a yaptığı açıklamada, inişten önce olağandışı bir şey olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Nelson, "Yan yattık, sonra sırt üstü döndük. Uçağın sol tarafında büyük bir alev topu vardı" diye ekledi.

Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada

KEMERİNİ ÇÖZEREK KENDİNİ YERE İTTİ

Yolcular koltuklarında baş aşağı asılı kaldı. Uçakta bulunan Peter Koukov CNN'e yaptığı açıklamada, "Baş aşağı yarasalar gibi sallanıyorduk" dedi. Nelson, kemerini çözerek kendini yere itebildiğini belirtti ve "Bazı insanlar asılı gibiydi ve yardıma ihtiyaçları vardı. Diğerleri kendi başlarına aşağı inebildiler" diye konuştu.

Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada

CEO, GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kazadan etkilenenlerin yanında olduklarını belirterek, "Delta ve Endeavor ekibine ve olay yerinde ilk müdahalede bulunan görevlilere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi. Kazayla ilgili ayrıntıları teyit etmeye çalıştıklarını vurgulayan Bastian, güncel bulguları kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıJY:

EY TANRI GERÇEKTEN VARSAN ABD'Yİ KORU YÜCELT AMEN.

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

AZRAIL TAM MANASIYLA YOKLAMIŠ ! HEPSINI.

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Haber YorumlarıDağıstan:

Allahım,Allahım diyeceğinize şükredin. Hayatta kaldığınız için..

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

pistte kar olmasa kurtulan olmazdı

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