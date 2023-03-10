Teröristler Almanya'daki kiliseyi hedef aldı! 7 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi. 7 kişinin hayatını kaybettiği olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Almanya'nın Hamburg kentinde Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye akşam saatlerinde silahlı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de ağır yaralandı.

POLİS, OPERASYON BAŞLATTI

Polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. Polis, şehrin Alsterdorf semtinde büyük bir operasyonun sürdüğünü açıkladı.

SALDIRGAN, ÖLENLERİN ARASINDA OLABİLİR

Çok sayıda yaralının bulunduğu saldırıyı güvenlik çevrelerinin "öfkeden kaynaklanan" bir saldırı olarak değerlendirdiği bilgisi paylaşıldı. Polisin açıklamasında özel bir çevik kuvvet biriminin 3 katlı kilise binasına girdiği esnada bir el silah sesi duyulduğu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin de ölenlerin arasında bulunabileceği kaydedildi.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kanlı saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.