Teröristler Almanya'daki kiliseyi hedef aldı! 7 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi. 7 kişinin hayatını kaybettiği olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Almanya'nın Hamburg kentinde Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye akşam saatlerinde silahlı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de ağır yaralandı.
Polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. Polis, şehrin Alsterdorf semtinde büyük bir operasyonun sürdüğünü açıkladı.
Çok sayıda yaralının bulunduğu saldırıyı güvenlik çevrelerinin "öfkeden kaynaklanan" bir saldırı olarak değerlendirdiği bilgisi paylaşıldı. Polisin açıklamasında özel bir çevik kuvvet biriminin 3 katlı kilise binasına girdiği esnada bir el silah sesi duyulduğu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin de ölenlerin arasında bulunabileceği kaydedildi.
Öte yandan kanlı saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.