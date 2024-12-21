Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, ülkede ABD'nin kol kanat gerdiği PKK/YPG terör örgütü için de sonun başlangıcı oldu. Hakimiyetini kaybetmeye başlayan PKK/YPG, yeni yönetimin yaptığı operasyon açıklamalarının ardından iyice paniğe kapıldı.

TERÖRİSTBAŞI KOBANİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'den tüm bunlar yaşanırken yeni bir açıklama geldi. Şahin, ateşkes için ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Şam'daki yeni yönetimle görüşmeye hazır olduklarını kaydeden Şahin, Suriye'nin bölünmesini istemediklerini iddia etti.

"TÜRKİYE'YE BASKI YAPMASI İÇİN ABD İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Şahin, şunları söyledi: "Türkiye yanlısı gruplar Münbiç ve Fırat Nehri yönünden Ayn el-Arab'a yaklaşıyor. Ateşkes için Türkiye'ye baskı yapması için Amerikan tarafıyla iletişim halindeyiz.

"SURİYE ULUSAL ORDUSUNUN PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ"

Kurulması halinde Suriye ulusal ordusunun bir parçası olmak istiyoruz. Şam'daki yeni yönetimin şu ana kadar yaptığı açıklamalar olumlu, memnuniyetle karşılıyoruz.

"ŞAM'DAKİ YENİ YÖNETİMLE MÜZAKERE YAPMAYA HAZIRIZ"

Şam'daki yeni yönetimle henüz müzakere yapmadık ama buna hazırız. Biz Suriye'de federal yönetim talep etmedik, bölünmeden merkezi bir Suriye talep ediyoruz."