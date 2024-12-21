Üye Girişi
Haberler
Biden, geçici bütçeyi onaylayarak hükümetin kapanmasını önledi
ABD'de hükümetin kapanması son anda önlendi
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da deprem! Şiddeti küçük ama korkuttu

Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, ateşkes konusunda Türkiye'ye baskı yapması için ABD ile görüştüklerini söyledi. Şahin, "Şam'daki yeni yönetimle henüz müzakere yapmadık ama buna hazırız. Biz Suriye'de federal yönetim talep etmedik, bölünmeden merkezi bir Suriye talep ediyoruz." dedi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, ülkede ABD'nin kol kanat gerdiği PKK/YPG terör örgütü için de sonun başlangıcı oldu. Hakimiyetini kaybetmeye başlayan PKK/YPG, yeni yönetimin yaptığı operasyon açıklamalarının ardından iyice paniğe kapıldı.

TERÖRİSTBAŞI KOBANİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'den tüm bunlar yaşanırken yeni bir açıklama geldi. Şahin, ateşkes için ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Şam'daki yeni yönetimle görüşmeye hazır olduklarını kaydeden Şahin, Suriye'nin bölünmesini istemediklerini iddia etti.

"TÜRKİYE'YE BASKI YAPMASI İÇİN ABD İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Şahin, şunları söyledi: "Türkiye yanlısı gruplar Münbiç ve Fırat Nehri yönünden Ayn el-Arab'a yaklaşıyor. Ateşkes için Türkiye'ye baskı yapması için Amerikan tarafıyla iletişim halindeyiz.

"SURİYE ULUSAL ORDUSUNUN PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ"

Kurulması halinde Suriye ulusal ordusunun bir parçası olmak istiyoruz. Şam'daki yeni yönetimin şu ana kadar yaptığı açıklamalar olumlu, memnuniyetle karşılıyoruz.

"ŞAM'DAKİ YENİ YÖNETİMLE MÜZAKERE YAPMAYA HAZIRIZ"

Şam'daki yeni yönetimle henüz müzakere yapmadık ama buna hazırız. Biz Suriye'de federal yönetim talep etmedik, bölünmeden merkezi bir Suriye talep ediyoruz."

Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Hamas: Filistin'de ateşkes çok yakın
img

Bunu yaparsa bir rekoru daha tarihe gömecek
img

İşten çıkarılacak kişi sayısı öyle böyle değil
500

Yorumlar (28)

Haber YorumlarıFuat Marik:

Suriye ordusu içinde bir ur bir fitne olursunuz ilk fırsatta satarsınız, size asla güven olmaz o silahları bırakıp cikmalisiniz

Yorum Beğen200
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Ataman:

Türkiye de her milletten bayrak salla sorun yok dil konuş sorun yok ama 30 milyon Kürd ben kürdüm diyemiyor gerçekten Kürd Kürd olamaz bu ülkede ama türküm dersen başbakan olursun

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme137
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko Seko:

Türkiye yanlış yapıyor neden böyle yavaş hareket ediyor ve abd den çekiniyor

Yorum Beğen138
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇetin Kılıç:

Kürtler Ortadoğu’nun öksüz çocuklarıdır. Kürdistan topraklarında devlet olma hakları saklıdır. Bugün olmazsa tarın hak ettiklerini alacaklar bu kadim coğrafyada.. Amerikalı ve İsrail gerekli desteği verecek

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme130
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Keskin:

inanmayın petrol hırsızı Abd bekçisine. yediniz Suriye halkının petrolünü, ABD ye satıyonuz hem petrol hem uyuşturucu. Esed den daha tehlikeli bunlar.

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMerxas:

büyük komutan mazlum Kobani sana bin selam olsun.. senin yolunda binlerce genç sınırı geçti Rojava özgürlüğü için son bir adım ya şartlar kabul olur yada yok olurlar. TC ve beslediği çetelerin sonu yakın.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme120
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

REİS'İN elini öp biat et sonrasına bakarız

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcumali inan:

Elini çabuk tutmalı Türkiye. 13 yıldır beklendi. Hatta 40 yıldır can kaybediyoruz. Herif kulis yapıldığını kendi ağzıyla söylüyor. Yakında tüm Avrupa bastırır. Bunur kesilip atılmalı artık. Neyi bekliyorsunuz hala kulis sonucu baskıyı mı.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamOsmanli:

Siz kimsinizde müzakere yapıyorsunuz

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFuat E:

Yusuf yusuff

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı: Beşiktaş tribünlerinin sabrı taştı
Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'na sunuldu
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı
PKK sempatizanları, havalimanında Türk gençlerine saldırdılar
HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
HTŞ lideri Colani ABD'den tek bir şey istemiş
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı

Son Dakika Haberleri

Barcelona Atletico Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 23 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Terazi, Balık, Oğlak burcu yorumu! 23 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları S Sport Plus CANLI izle! (BARCELONA ATLETİCO MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Alanyaspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.