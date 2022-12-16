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Televizyonda ortalığı karıştıran izdivaç programı! 40 yaşındaki kadınlar, genç erkek arayacak

Dünya Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir televizyon tarafından hazırlanan izdivaç programı büyük yankı uyandırdı. Programa katılan 40 ila 60 yaşları arasındaki 8 kadın, kendilerine en uygun genç erkeği bulmaya çalışacak.

Türkiye'de yasaklanan izdivaç programları sosyal medya üzerinden devam ederken, dünya genelinde bu tarz programlar büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Televizyonda ortalığı karıştıran izdivaç programı! 40 yaşındaki kadınlar, genç erkek arayacak

Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak yayın yapan TLC adlı kanal ise yeni bir izdivaç programı yayınlamaya hazırlanıyor. Programın ismi "Milf Manor" olacak.

Televizyonda ortalığı karıştıran izdivaç programı! 40 yaşındaki kadınlar, genç erkek arayacak

Program formatına göre yaşları 40 ila 60 yaş arasında değişen 8 kadın, kendilerine en uygun genç erkeği bulup evlenmek için birbirleriyle yarışacak.

Televizyonda ortalığı karıştıran izdivaç programı! 40 yaşındaki kadınlar, genç erkek arayacak

Daha şimdiden büyük heyecan yaratan programın ilk yayın tarihi de belli. Milf Manor, 15 Ocak tarihlerinden itibaren TLC'de ekrana gelecek.

Televizyonda ortalığı karıştıran izdivaç programı! 40 yaşındaki kadınlar, genç erkek arayacak

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Dünya Güncel Haberler

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