Televizyonda ortalığı karıştıran izdivaç programı! 40 yaşındaki kadınlar, genç erkek arayacak

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir televizyon tarafından hazırlanan izdivaç programı büyük yankı uyandırdı. Programa katılan 40 ila 60 yaşları arasındaki 8 kadın, kendilerine en uygun genç erkeği bulmaya çalışacak.

Türkiye'de yasaklanan izdivaç programları sosyal medya üzerinden devam ederken, dünya genelinde bu tarz programlar büyük ilgi görmeye devam ediyor.

ABD'Lİ TELEVİZYON KANALINDAN YENİ İZDİVAÇ PROGRAMI

Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak yayın yapan TLC adlı kanal ise yeni bir izdivaç programı yayınlamaya hazırlanıyor. Programın ismi "Milf Manor" olacak.

KENDİLERİNE UYGUN GENÇ ERKEK ARAYACAKLAR

Program formatına göre yaşları 40 ila 60 yaş arasında değişen 8 kadın, kendilerine en uygun genç erkeği bulup evlenmek için birbirleriyle yarışacak.

15 OCAK'TA YAYINLANMAYA BAŞLANACAK

Daha şimdiden büyük heyecan yaratan programın ilk yayın tarihi de belli. Milf Manor, 15 Ocak tarihlerinden itibaren TLC'de ekrana gelecek.