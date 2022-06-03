Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Tel Rıfat'ta halk ayaklandı: YPG/PKK'ya karşı operasyon başlatın - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Tel Rıfat'ta halk ayaklandı: YPG/PKK'ya karşı operasyon başlatın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz" açıklamasının ardından bölgede hareketlilik hız kazandı. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, sığındıkları Azez ilçesinde YPG/PKK'yı protesto ederek Türkiye'nin bir an önce bölgeye operasyon başlatması çağrısında bulundu.
Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezi ve çevresinde yaşayan Tel Rıfatlılar, Azez'in Siccu kavşağında toplandı. Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, evlerini işgal eden terör örgütü YPG/ Pkk'yı protesto ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'ndan operasyonu başlatmasını istedi.
"TOPRAKLARIMIZA DÖNMEK İSTİYORUZ"
Gösteriye katılan Tel Rıfatlılar "YPG ve Esed rejiminin zulümlerinin bitmesini istiyoruz", "Topraklarımıza geri dönmek istiyoruz", "TSK ve Suriye Milli Ordusu'nu topraklarımızın kurtarılmasında destekliyoruz", "Topraklarımızın terörden arındırılmasını istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.
2016'DAN BERİ TERÖRİSTLERİN ELİNDE
YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat'ı ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) ve Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.