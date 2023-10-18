Biden, İsrail'de! Netanyahu ile karşılaştıkları an verdikleri tepki insanlık dışı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası İsrail'i ziyaret ediyor. Havalimanında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılanan Biden'ın yaşananlara rağmen oldukça mutlu olduğu dikkatlerden kaçmazken, katliamın bir numaralı sorumlusu Netanyahu'nun da ABD Başkanı'na aynı şekilde gülerek karşılık verdiği görüldü.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren ve 12 gündür Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, dün akşam saatlerinde bölgedeki bir hastaneye saldırdı. Katliamda en az 500 kişi hayatını kaybederken, İsrail'e yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.

BIDEN'DAN İSRAİL'E ZİYARET

Ürdün görüşmesi iptal edilen ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de bir hastaneyi kana bulayan İsrail'e ziyarette bulundu. Havalimanında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılanan Biden'ın yaşananlara rağmen oldukça keyifli olduğu dikkatlerden kaçmazken, katliamın baş sorumlusu Netanyahu'nun da ABD Başkanı'na aynı şekilde gülerek karşılık verdiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

SALDIRI SONRASI BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la istişarelerde bulunduktan sonra ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı üzerine yas ilan etmesinin ışığında Ürdün ziyaretini ertelediği bildirildi. "Başkan, Gazze'deki hastane patlamasında hayatını kaybeden masum canlar için en derin taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi" ifadesine yer verilen açıklamada Biden'ın Ürdün, Filistin ve Mısır liderleriyle yüz yüze görüşmeyi dört gözle beklediği ve bu süreçte liderlerle doğrudan temas halinde olacağı kaydedildi.

DÖRTLÜ ZİRVE İPTAL EDİLDİ

İsrail'in saldırısı sonrası Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında yapılması planlanan dörtlü zirve iptal edildi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin çarşamba günü Amman'da yapılması planlanan dörtlü zirvenin iptaline karar verdiğini belirtti. "Safedi, şu ifadeleri kullandı; Zirve yapılacaksa bundan tek sonucun çıkmasını istiyoruz. O da savaşın sonlandırılması, Filistinlilerin insanlığına saygı ve gerekli yardımların ulaştırılması. Safedi, bu katliamın durmasını istediklerini ve kardeş Filistin halkına desteği sürdüreceklerini vurguladı."