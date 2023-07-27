Tecavüz suçlaması ile 17 yıldır hapiste olan adamın masum olduğu anlaşıldı. Manchester polisi özür diledi

Greater Manchester Polisi, Andrew Malkinson adlı kişinin yanlışlıkla tecavüz suçlamasından dolayı hapis cezasına çarptırılmasından dolayı gerçekten üzgün olduklarını belirtti. Malkinson, 17 yıl hapis cezası çektiği suçu işlemediği halde suçlu bulunmuştu. Yeni DNA kanıtları sayesinde suçun gerçek faili tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Greater Manchester Polisi, yanlışlıkla tecavüz suçlamasından dolayı hapis cezasına çarptırılan Andrew Malkinson'a karşı "gerçekten üzgün" olduklarını belirtti.

Bay Malkinson, M61 otoyolunda Little Hulton'da Temmuz 2003'te bir kadına yönelik şiddetli saldırıyı gerçekleştirmemiş olmasına rağmen 17 yıl hapis cezası çekmişti. Olayı her zaman inkar etmişti. Ancak 2004 yılında bir jüri tarafından suçlu bulunmuş ve yedi yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. DNA kanıtlarının suçla ilişkilendirilmemesine rağmen masumiyetini sürdürdüğü için 10 yıl daha hapiste kalmıştı.

Olay, yeni DNA kanıtlarının keşfedilmesi üzerine Ocak ayında Suç Mahkemesi İnceleme Komisyonu (CCRC) tarafından İstinaf Mahkemesine başvurulmuştu.

Çarşamba günü (26 Temmuz), Londra'daki İstinaf Mahkemesinde üç üst düzey hakim, onun tecavüz suçlamasını 20 yıl sonra iptal etti - bu karşılama alkışlarla karşılandı.

Greater Manchester Polisi, Bay Malkinson'a şimdi bir özür verdiklerini belirtiyor, ancak haksız yere suçlandığı için geçirdiği yılları geri getirmediğini kabul ediyor.

Yeni adli kanıtlar, adli teknolojilerdeki gelişmeler sonucunda bir başka şüphelinin tutuklanmasına yol açtı ve soruşturma halen devam ediyor.

Genel Polis Yardımcısı Sarah Jackson, "Bay Malkinson'a, suçsuz yere suç işlemekten ve 17 yıl süren bir hapis cezası çekmekten dolayı gerçekten üzgünüz. Bu sonucun ona uzun zamandır beklenen bir adalet duygusu vermesini umuyoruz, ancak kaybettiği yılları geri getirmediğini kabul ediyoruz. Kendisiyle bu özrü bizzat görüşmek için ona teklifte bulundum." dedi.

"Aynı zamanda, bu suçun kurbanı olan kadına da derin üzüntülerimizi bildiriyoruz. O, 20 yıl önce korkunç bir travma yaşamıştı ve aynı olayı bir ceza davasında tekrar yaşamıştı ve şimdi gerçek suçlu henüz adaletle buluşturulmadığı için ek zarar görüyor olabilir. Ona zarar veren gerçek suçlu hesap vermek için yeni tüm araştırmaları titizlikle takip etmeye kararlıyız.

"Bu olay maalesef yanlış kişinin suçlanmasına yol açtı, ancak bu tür durumlar şükür ki çok nadirdir. 2006 yılında İstinaf Mahkemesi tarafından yapılan bir itirazın ardından ve Suç Mahkemesi İnceleme Komisyonu (CCRC) tarafından yapılan iki değerlendirmenin ardından, GMP tarafından orijinal soruşturmanın tam ve kapsamlı bir gözden geçirilmesi yapılmıştır. Polis, bu olayın yeni bir incelemesi olursa tamamen işbirliği yapmaya devam edecektir ve eğer başka bir şey yapılabilirdi tespit edilirse önlem alınacaktır.