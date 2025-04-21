Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

TDD Başkanı Kanak: BM, ülkeler arası krizlerin çözümünde çok başarılı olamıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, Haberler.com ekranlarında Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Birleşmiş Milletler'in (BM) küresel savaş ve çatışmalara engel olamadığının altını çizen Kanak, yeni bir BM arayışı olduğunu belirtti.

Ukrayna, Gazze, Lübnan ve Suriye'de devam eden çatışmalar küresel güvenliği tehdit ederken çözüm arayışlarını Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Halit Kanak ile değerlendirdi. Programda artan çatışmalara karşı Birleşmiş Milletler'in görevini yeterince yerine getiremediğini belirten Kanak, BM'ye olan güvenin sarsıldığını vurguladı.

TDD Başkanı Kanak: BM, ülkeler arası krizlerin çözümünde çok başarılı olamıyor

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YETERSİZ, YENİ ARAYIŞLAR VAR"

Halit Kanak, Birleşmiş Milletler'in (BM) günümüz krizlerini çözmede yetersiz kaldığını ifade ederek, uluslararası toplumun yeni çözüm odaklarına ihtiyaç duyduğunu belirtti. " Birleşmiş Milletler, ülkeler arası krizlerin çözümünde çok başarılı olamıyor. İnsanlar, alternatif bir Birleşmiş Milletler arayışı içinde" diyen Kanak, mevcut sistemin reforme edilmesi gerektiğini savundu.

PROGRAMIN TAMAMINI BU LİNKTEN İZLEYEBİLİRSİNİZ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
TDD Başkanı Kanak: BM, ülkeler arası krizlerin çözümünde çok başarılı olamıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.