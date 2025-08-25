TCG Kınalıada'nın Libya Liman Ziyareti

TCG Kınalıada, 20-21 Ağustos 2025 tarihlerinde Libya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Kınalıada, 20-21 Ağustos 2025 tarihlerinde Bingazi/ Libya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Bingazi Deniz Üs Komutanı Tümamiral Abid Mesud Jouda, Bingazi Deniz Üs Komutanı Yardımcısı, Bingazi Deniz Üs Harekat Başkanı, Bingazi Deniz Üs Başçarkçısı, PASSEX faaliyetine iştirak edecek Libya Ulusal Ordusu Deniz Kuvvetleri gemilerinin komutanları ve beraberindeki 16 deniz kuvvetleri personelinin katılımı ile PASSEX koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında TCG Kınalıada gezdirilerek imkan kabiliyetleri hakkında bilgi verildi. TCG Kınalıada, Bingazi Limanı'ndan ayrılırken Bingazi Deniz Üs Komutanı Tümamiral Abid Mesud Jouda ve beraberindeki Libya Ulusal Ordusu Silahlı Kuvvetler personeli, Türk Deniz Kuvvetleri Temsilcisi Tümamiral Hüseyin Tığlı, Bingazi Başkonsolosumuz Serkan Kıramanlıoğlu ve Libya Silahlı Kuvvetler ve Deniz Askeri Ataşemiz tarafından uğurlandı" ifadeleri kullanıldı.