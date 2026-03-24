TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan'daki İslam Kültür Merkezi'ni Ziyaret Etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam Kültür Merkezi'ne gelişinde ellerinde Türk ve Hırvat bayrağı taşıyan çocuklar tarafından karşılandı. Daha sonra Merkez'de incelemelerde bulunan Kurtulmuş, Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi bünyesindeki camide de namaz kıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Müftü Aziz Hasanovic, Cami Başimamı Alem Crnkic ve Sisak Belediye Başkanı Domagoj Orlic ile de bir araya geldi.

Hırvatistan'a hareketinden önce telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sisak'taki İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret edeceğini söylediğini ve kendisinin de buradaki dostlara ve arkadaşlara selamlarını getirdiğini belirten Kurtulmuş, 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan bu merkezin gelinen zamanda güzel hizmetler yaptığına şahit olmaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Müslümanların Hırvatistan'da uyumlu ve fevkalade değerli bir topluluğu oluşturduğunu kaydeden Kurtulmuş, Türkiye olarak her zaman Balkanlar'daki dostların, kardeşlerin yanında olduklarını, Balkan ülkelerinin tamamının barış ve istikrar içinde yaşaması için her türlü gayreti sarf ettiklerini vurguladı.

Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin kıyamete kadar barış içinde yaşamanın sembolü şeklinde kalacağını aktaran Kurtulmuş, aynı zamanda bu Merkez'in, Balkanlar'daki barış ve istikrarın kuvvetli bir simgesi olmasını temenni etti.

İslam Kültür Merkezi'nin ramazan ayı başta olmak üzere çeşitli günlerdeki etkinliklere ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, bu merkezin sadece Müslümanlar için değil çevredeki bütün Hırvatlar için fevkalade önemli bir merkez şeklinde ayakta kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Müftü Hasanovic ise Kurtulmuş'un ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, kendisini ve Türk parlamento heyetini ağırlamaları dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Hasanovic, İslam Kültür Merkezi'nin, sadece bölgede değil, Avrupa ve bütün dünyada çok önemli bir değer teşkil ettiğini söyledi.

Ziyarette, Türkiye-Hırvatistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı