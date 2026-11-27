TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'nın başkenti Kanberra'da Avustralya Senatosu Başkanı Sue Lines ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 12'nci Parlamento Başkanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Avustralya'nın başkenti Kanberra'da Avustralya Senatosu Başkanı Sue Lines ile görüştü. Kurtulmuş, Avustralya Parlamentosu'nda gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Avustralya arasında tarihten gelen güçlü bir dostluk köprüsü bulunduğunu, Avustralya toplumuna başarıyla uyum sağlayan Türk vatandaşlarının da bu köklü ilişkileri daha da pekiştirdiğini bildirdi.

Kurtulmuş, COP31'deki ortak liderliğin başarılı bir örnek olarak ortaya konulduğunu, Pasifik meselesinin gündeme gelmesinin toplantının önemli sonuçlarından olduğunu söyledi. İki ülke arasında çok fazla iş birliği imkanının bulunduğunu kaydeden Kurtulmuş, ikili ticaret hacminin artırılması için belirlenen hedefler istikametinde çalışma arzusunda olduklarını aktardı. Görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı