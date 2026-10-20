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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek'te Kazakistan Kurultayı Başkanı Dadebay ile görüştü

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek'te Kazakistan Kurultayı Başkanı Dadebay ile görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek'te TÜRKPA 15'inci Genel Kurulu marjında Kazakistan Kurultayı Başkanı Aybek Dadebay ile görüştü. Kurtulmuş, Dadebay'ı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti; ikili ilişkiler ve parlamentolar arası iş birliğinin geliştirilmesi vurgulandı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 15'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bişkek'te, Kazakistan Kurultayı Başkanı Aybek Dadebay ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15'inci Genel Kurulu marjında Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay ile bir araya geldik. Sayın Dadebay'ı Kurultay Başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek ağustos ayında gerçekleştirilen kurultay seçimlerinin ve kabul edilen yeni anayasanın kardeş Kazak halkı için hayırlı olmasını temenni ettik. Görüşmemizde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin mevcut iş birliği mekanizmaları aracılığıyla her alanda geliştirilmesi ve parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin daha ileriye taşınması yönündeki ortak irademizi ifade ettik. Ayrıca, ikili ilişkilerimizin yanı sıra başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere uluslararası platformlarda sürdürdüğümüz çok taraflı iş birliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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