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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı için Roma'ya gitti

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı için Roma'ya gitti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Roma'ya gitti. Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti Roma'ya ulaştı; onu Türkiye'nin Roma ve Vatikan büyükelçileri karşıladı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya'ya resmi ziyarette bulundu. TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla gittiği İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaştı. TBMM Başkanımız Kurtulmuş'u, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun karşıladı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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