Tayland ve Kamboçya Arasındaki Sınır Gerilimi Tırmanıyor: Tayland'dan Kamboçya'ya Hava Saldırısı

(ANKARA) - Tayland, sınır hattının birçok bölgesinde çatışmaların patlak vermesi üzerine " Kamboçya'ya hava saldırıları düzenlediğini" duyurdu.

Tayland ve Kamboçya arasında gerilim tırmanıyor. Her iki ülkenin birbirini ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesi ihlal etmekle suçlamasının ardından, bir ordu sözcüsü sabah saatleri sularında şiddetlenen çatışmalarda "en az bir Tayland askerinin öldüğünü, sekiz askerin ise yaralandığını" açıkladı. Sözcü, bunun üzerine "Kamboçya askeri hedeflerini vurmak amacıyla hava desteğinin devreye sokulduğunu" belirtti.

Tayland Hava Kuvvetleri, "Kamboçya'nın ağır silahları mobilize ettiğini, muharebe birliklerini yeniden konumlandırdığını ve askeri operasyonları tırmandırabilecek destek unsurlarını hazırladığını" bildirdi. Yapılan açıklamada, "Bu gelişmeler, Kamboçya'nın askeri kabiliyetlerini caydırmak ve azaltmak amacıyla hava gücünün kullanılmasını zorunlu kılmıştır" denildi.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise "günlerdir süren provokatif eylemlerin ardından Tayland ordusunun şafak vakti iki noktada Kamboçya güçlerine saldırdığını ancak birliklerin karşılık vermediğini" iddia etti.

Kamboçya'nın etkili eski lideri ve mevcut Başbakan Hun Manet'in babası Hun Sen, Tayland ordusunu "misilleme kışkırtmaya çalışan saldırganlar" olarak nitelendirdi ve Kamboçya güçlerine itidal çağrısında bulundu.

Tayland ordusu, bölgenin tahliye edildiğini açıkladı. Dört sınır bölgesinde 385 binden fazla sivilin tahliye edilmekte olduğu ve halihazırda 35 binden fazla kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği bildirildi.

ASEAN'dan itidal çağrısı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı Enver İbrahim, her iki tarafı da azami itidal göstermeye ve iletişim kanallarını açık tutmaya çağırdı. Enver, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Yeniden başlayan çatışmalar, iki komşu arasındaki ilişkileri istikrara kavuşturmak için yürütülen titiz çalışmaları boşa çıkarma riski taşıyor" ifadelerini kullandı.

İki ülke 800 kilometrelik kara sınırını paylaşıyor. Sınırın bazı bölümleri üzerindeki toprak anlaşmazlığı, büyük ölçüde Fransızların Kamboçya'yı sömürge olarak yönettikleri sırada çizdikleri ve Tayland'ın kabul etmediği bir haritadan kaynaklanıyor. Tayland ve Kamboçya, temmuz ayında da sınır anlaşmazlığı nedeniyle karşı karşıya gelmişti.