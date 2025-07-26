Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı
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Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı
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Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır savaşında ölenlerin sayısı 32'ye yükselirken, bölgeden ilginç görüntüler geldi. Tayland ordusu, Kamboçya sınırına fil konuşlandırdı.

Tayland ile Kamboçya arasında 24 Temmuz'da alevlenen sınır geriliminde yaşamını yitirenlerin sayısı 32'yi buldu.

TAYLAND-KAMBOÇYA SAVAŞINDA CAN KAYBI 32

Ateşkes çağrılarına rağmen Tayland-Kamboçya sınırındaki gerilim 3. gününe girdi. Çatışmalarda iki taraftan da ölenlerin sayısı 32'ye ulaştı. Khmer Times'a göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, iki ülke arasındaki gerilimde 5'i asker 8'i sivil 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Maly Socheata, çatışmalarda 50 Kamboçyalı sivilin de yaralandığını bildirdi. Ayrıca Tayland tarafı da çatışmalarda 6'sı asker 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.,

TAYLAND ORDUSU SINIRA FİL KONUŞLANDIRDI

Savaştan ilginç görüntüler geldi. Tayland ordusu, Kamboçya sınırına fil konuşlandırdı. File askeri üniforma giydirildiği, üzerine uzun namlulu silah takıldığı görüldü.

Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

SINIRA SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERİLDİ

Ülke basınında yer alan haberlere göre Tayland yönetimi, gerilimin sürdüğü sınır bölgesine 4 savaş gemisi sevk etti. Bölgede Tayland'ın savaş uçakları da görev yapıyor. Tayland hükümeti, Kamboçya'da yaşayan vatandaşlarına acilen ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

ATEŞKES ÇABALARI

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 24 Temmuz'da iki ülkenin liderleri ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkes önermiş ve ülkelerin buna olumlu yaklaştığını bildirmişti. Enver'in çağrısını kabul ettiklerini bildiren Kamboçya ve Tayland yönetimleri, çatışmalar için birbirini suçlamayı sürdürmüştü.

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

İğrenç insanlar. Savaşta hayvanları kullanmayın.

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Haber YorumlarıAbdullah Atik:

Ülkede erkekler cinsiyet değiştirdiği inormaldir ..:))

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