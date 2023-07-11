Tayland'da kaybolan Alman emlak milyarderinin cesedi dondurucuda bulundu

Geçtiğimiz hafta kaybolan bir Alman emlak milyarderinin cesedi, Tayland'da bir kiralık evin dondurucusunda parçalanmış halde bulundu. Pattaya'daki evinde, Mack'ın bir arkadaşı olduğu söylenen bir Alman tarafından kiralandığı iddia edilen evde Pazartesi akşamı buz dolabında bulundu

Geçtiğimiz hafta kaybolan bir Alman emlak milyarderinin cesedi, Tayland'da bir kiralık evin dondurucusunda parçalanmış halde bulundu.

Almanya'dan gelen Hans Peter Mack, 62, 24 yaşındaki Taylandlı eşi, iş toplantısından eve dönmediğini söylediğinde 4 Temmuz'dan bu yana kayıptı.

Pattaya'daki evinde, Mack'ın bir arkadaşı olduğu söylenen bir Alman tarafından kiralandığı iddia edilen evde Pazartesi akşamı buz dolabında bulundu.

Banglamung yetkilileri, çöp torbalarına konulan ve ardından dondurucuya doldurulan doğranmış ceset parçalarının Mack'e ait olduğunu doğruladı.

Dedektifler, buz dolabının arkasında yüklü olduğu bir siyah pick-up kamyonetin gözetim videosunda, dışarıdan geldiği görülen yabancı uyruklular tarafından taşındığını gördükten sonra evi buldu, Pattaya News bildirdi.

Komşusu olan 35 yaşındaki Rewat Rodchuen, yayına anlattığına göre, yaklaşık üç aydır evde yaşayan ve Mack'ın arkadaşları olan bir Alman erkek olan Olaf ve bir Alman kadının engelli olduğunu söyledi.

Pattaya News'a göre, bir üçüncü Almanın yanı sıra, Mack'ın öldürülmesinde Tayland vatandaşlarının da yer aldığına inanılıyor ve her ikisi de sorgulanmak üzere alındı.

Dedektifler korkunç keşfi yapmadan önce, Pazar sabahı Mack'ın aracını bir apartman otoparkında terk edilmiş olarak buldular.

Mercedes-Benz E350'nin koltuklarında, gösterge panelinde, direksiyon simidinde ve vites kutusunda antifriz veya çamaşır suyu izleri vardı, Bölgesel Polis Bölgesi 2'nin soruşturma şefi Pol Maj Gen Theerachai Chamnanmor, Bangkok Post'a anlattı.

"Elindeki delilleri yok etme niyeti vardı ve dava, Bay Hans-Peter Ralter Mack'ın kayboluşunun şüpheli olduğunu gösteriyor," dedi Pol Maj Gen Theerachai.

Yerel bir gıda satıcısı, birkaç gün önce oraya park edilen araçtan iki kadının indiğini gördüğünü yayına anlattı.

Mack'ın ailesi, onun güvenli dönüşüne yol açacak bilgi için üç milyon baht ödül teklif etmişti - bu ABD doları olarak yaklaşık 85.900 dolara eşittir.

Eşi Piraya Boonmak, planladıkları bir öğle yemeği randevusuna gelmediğini söyledi. Onu aramaya çalıştığında, cevap vermedi ve ona geri arayacağını yazdı.

Ona ulaşmak için daha fazla deneme yaptıktan sonra, saat 10'da hala bir iş müşterisiyle olduğunu yazdı - ancak Boonmak, Mack'ın beş yıllık birliktelikleri boyunca hiçbir zaman ona mesaj atmadığını söyledi, Thai PBS World bildirdi.