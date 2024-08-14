Tayland'da barbekü kokusu alan aç fil, piknik yapan ailenin aracını parçaladı

Tayland'ın Khao Yai ormanındaki bir tesiste tatil yapan bir aile, yaban hayatı görevlilerinin uyarılarına rağmen barbekü yaptı. Etin kokusunu alan bir fil sürüsü, kamp alanına geldi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, üç yetişkin ve iki yavru filin yiyecek aradığı görülüyor. Bir dişi fil, ailenin Honda marka aracına saldırarak önce yan çevirdi, sonra tamamen ters döndürdü.

Kimse yaralanmadı, ancak araç ciddi hasar gördü. Khao Yai Milli Parkı şefi Chaiya Huayhongthong, görevlilerin filleri ormanın derinliklerine yönlendirdiğini söyledi.

Huayhongthong, "Filler, konukların gizlice yemek pişirmesi sonucu kokuyu takip etti. Araç sahibine küçük bir tazminat ödendi. Turistlere, park kurallarına uymalarını hatırlatmak isterim," dedi.

Filler günde 150 kg yiyebiliyor. Tayland'daki uzmanlar, fillerin insan yiyeceklerine alıştığını ve evleri, araçları karıştırdığını belirtiyor.

Tayland'da yaklaşık 3.500 vahşi fil var ve son yıllarda insanlarla karşılaşmaları arttı.