Tayland'da barbekü kokusu alan aç fil, piknik yapan ailenin aracını parçaladı
Tayland'ın Khao Yai ormanında barbekü yapan bir aile, etin kokusunu alan bir fil sürüsünün saldırısına uğradı. Ailenin Honda marka aracı, fil sürüsü tarafından önce yan çevrildi, sonra tamamen ters döndürüldü. Olayda kimse yaralanmazken, araç ciddi hasar gördü. Milli Park yetkilileri, fillerin ormanın derinliklerine yönlendirildiğini ve araç sahibine tazminat ödendiğini belirtti. Tayland'da yaklaşık 3.500 vahşi fil bulunuyor ve son yıllarda insanlarla karşılaşmaları arttı.
Tayland'ın Khao Yai ormanındaki bir tesiste tatil yapan bir aile, yaban hayatı görevlilerinin uyarılarına rağmen barbekü yaptı. Etin kokusunu alan bir fil sürüsü, kamp alanına geldi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, üç yetişkin ve iki yavru filin yiyecek aradığı görülüyor. Bir dişi fil, ailenin Honda marka aracına saldırarak önce yan çevirdi, sonra tamamen ters döndürdü.
Kimse yaralanmadı, ancak araç ciddi hasar gördü. Khao Yai Milli Parkı şefi Chaiya Huayhongthong, görevlilerin filleri ormanın derinliklerine yönlendirdiğini söyledi.
Huayhongthong, "Filler, konukların gizlice yemek pişirmesi sonucu kokuyu takip etti. Araç sahibine küçük bir tazminat ödendi. Turistlere, park kurallarına uymalarını hatırlatmak isterim," dedi.
Filler günde 150 kg yiyebiliyor. Tayland'daki uzmanlar, fillerin insan yiyeceklerine alıştığını ve evleri, araçları karıştırdığını belirtiyor.
Tayland'da yaklaşık 3.500 vahşi fil var ve son yıllarda insanlarla karşılaşmaları arttı.