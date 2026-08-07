Tayland'da 14 yaşındaki öğrenciden okul saldırısı: 5 öğretmen hayatını kaybetti

(ANKARA) - Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki Debsirin Nonthaburi Okulu'nda 14 yaşındaki bir öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 5 öğretmen hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Polis, olayda sonrası kendini öldüren saldırganın okula gitmeden önce birlikte yaşadığı büyükanne ve büyükbabasını da öldürdüğünü açıkladı. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul saldırının "detaylı planlandığını" söyledi ve yeni bir silah kontrolü yasası hazırlanacağını duyurdu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un kuzeybatısındaki Nonthaburi eyaletinde bulunan Debsirin Nonthaburi Okulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci silahlı saldırı düzenledi. Yaklaşık bir saat süren saldırıda 5 öğretmen hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılardan dokuzunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, 9. sınıf öğrencisi saldırganın okula gelmeden önce birlikte yaşadığı büyükanne ve büyükbabasını da evlerinde öldürdüğünü açıkladı. Yetkililere göre çocuk daha sonra okula giderek öğretmenleri hedef aldı. Saldırgan olayın sonunda kendisini vurdu ve hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Saldırının düzenlendiği Debsirin, Tayland genelinde şubeleri bulunan tanınmış bir ortaöğretim kurumu. Okulun Bangkok'taki ilk kampüsü 1885'te kraliyet ailesi tarafından kuruldu. Diplomatlar, sporcular, başbakanlar ve kraliyet ailesinin bazı üyeleri de okulun mezunları arasında yer alıyor. Nonthaburi kampüsü, Bangkok'un kuzeybatısındaki yoğun yerleşim bölgesinde bulunuyor.

SALDIRIDA BÜYÜKBABASINA AİT SİLAHI KULLANDI

Polise göre saldırgan, büyükbabasına kayıtlı 9 milimetrelik bir tabanca kullandı. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, saldırganın kendisini vurduğu sırada üzerinde hala 30'dan fazla mermi bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, aynı silahın saldırgan tarafından nisan ayında Instagram hesabında da paylaşılmış olduğunu belirtti.

Tayland'da silah sahipliğine yönelik kısıtlamalar bulunuyor ve yasa dışı silah bulundurmak 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor. Buna rağmen ülke, Güneydoğu Asya'daki en yüksek sivil silah sahipliği oranlarından birine sahip.

Saldırı, Tayland'da bu yıl yaşanan ikinci okul saldırısı oldu. Şubat ayında ülkenin güneyindeki bir okulda 18 yaşındaki silahlı saldırgan bir okul müdürü ile bir kız öğrenciyi vurmuş, müdür ertesi gün hastanede hayatını kaybetmişti. Bir başka saldırı ise Ekim 2022'de Nong Bua Lamphu bölgesindeki bir kreşte gerçekleşmişti ve çoğu okul öncesi çağdaki çocuklardan oluşan 37 kişi öldürülmüştü.

BAŞBAKAN ANUTIN: "SALDIRI DETAYLI PLANLANMIŞ"

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, saldırının ardından kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi. Anutin, "Böyle bir şey yaşanmamalıydı. Yalnızca kurbanlar için değil, bunun yaşanmış olmasından dolayı da üzgünüm. Böyle bir şey ülkemizde nasıl olabilir?" dedi.

Anutin, polisin saldırganın yakın bir arkadaşından aldığı bilgilere göre çocuğun dersleri nedeniyle stres yaşadığını söyledi. Saldırıyı "detaylı planlanmış" olarak nitelendiren Anutin, saldırının "açık adımlar ve açık hedeflerle" gerçekleştirildiğini belirtti.

Başbakan, saldırının ardından yeni bir silah kontrolü yasası hazırlanacağını da açıkladı. Anutin, önerilen düzenlemeyle silah taşıma hakkının görev başındaki kamu görevlileriyle sınırlandırılacağını söyledi ancak silah edinme şartlarının da değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Muhalefetteki Halk Partisi lideri Natthaphong Ruengpanyawut da saldırının ardından ülkenin silah kontrolü politikalarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Natthaphong, eğitim kurumlarında yaşanan şiddetin Tayland'ın silah kontrolü önlemlerini "sistematik biçimde" değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Tayland Kraliyet Polisi, saldırının nedenini öğrenmek için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: ANKA