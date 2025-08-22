Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Lake Tahoe bölgesinde kamp yapan bir kişinin veba hastalığına yakalandığı açıklandı. Sağlık yetkilileri, test sonuçları pozitif çıkan vebanın, yüksek ihtimalle enfekte bir pire ısırığı yoluyla bulaştığını belirtti.

El Dorado bölgesi yetkilileri tarafından yapılan basın açıklamasında, Lake Tahoe sakini olan hastanın evde tedavi gördüğü ve durumunun yakından takip edildiği bildirildi. NBC News'te yer alan habere göre, kişinin kimliği veya sağlık durumu hakkında detay verilmedi.

"BİREYLERİN VE EVCİL HAYVANLARININ KORUNMASI GEREKİYOR"

El Dorado İlçesi'nin geçici halk sağlığı müdürü Kyle Fliflet, veba bakterisinin Kaliforniya'nın birçok bölgesinde, özellikle yüksek rakımlı alanlarda doğal olarak bulunduğunu vurguladı. Fliflet, "Özellikle yabani kemirgenlerin bulunduğu bölgelerde yürüyüş, kamp ve doğa aktiviteleri sırasında bireylerin ve evcil hayvanların korunması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

HER YIL ORTALAMA 7 VAKA BİLDİRİLİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, ülkede her yıl ortalama 7 veba vakası bildiriliyor. Enfeksiyonun kaynağı, genellikle Yersinia pestis adlı bakteri olup, enfekte pire ısırıkları ya da bakteri taşıyan hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşıyor. Belirtiler genellikle maruziyetten sonraki iki hafta içinde ortaya çıkıyor ve ateş, halsizlik, mide bulantısı ve şişmiş lenf düğümleri gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Veba erken teşhis edildiğinde, yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerle etkili şekilde tedavi edilebiliyor.

TAHOE BÖLGESİNDE KEMİRGEN TAKİBİ YAPILIYOR

Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı, bölgedeki kemirgen popülasyonunu düzenli olarak izlediğini ve yalnızca 2025 yılında Tahoe Havzası'nda dört kemirgende veba bakterisi tespit edildiğini bildirdi. 2021 ile 2024 arasında ise toplamda 41 kemirgende pozitif sonuç alındı. Yetkililer, bölgede insanlarda görülen son veba vakasının 2020 yılında South Lake Tahoe'da kayıtlara geçtiğini, bir önceki vakanın ise 2015 yılında Yosemite Ulusal Parkı'nda rapor edildiğini hatırlattı.

VEBA NEDİR?

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı olan veba, Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu akut, şiddetli bulaşıcı bir hastalıktır. Veba hastalığı, genellikle Yersinia pestis bakterisini taşıyan pirelerin insanları ve hayvanları ısırması ile bulaşmaktadır. Ayrıca enfekte olan insandan insana ve enfekte olan hayvanla temas eden insana da bulaşan veba hastalığı çok kısa süre içerisinde ölüme yol açabilecek ciddi sonuçları olan bir bakteriyel enfeksiyondur. Veba hastalığının 3 çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan birisi en yaygın şekilde görülen hıyarcıklı vebadır. Hıyarcıklı veba ya da diğer adıyla bubonik veba hastanın kasıklarında, koltuk altlarında veya boynunda bulunan lenf düğümlerinin şişmesine ve hassaslaşmasına neden olur. En nadir görülen ve en ölümcül veba türü olan pnömonik veba ise hastanın akciğerlerini etkiler ve insandan insana bulaşabilir. Septisemik veba hastalığında ise bakteriler doğrudan kan dolaşımına girerek çoğalmaktadır. Veba hastalığı günümüzde en yaygın olarak Afrika, Asya ve Amerika'nın bazı bölgelerinde hala görülebilmektedir.

Veba doktorlarının 17. yüzyılda giydiği ilginç kıyafetler.

KUŞ GAGALI ÖZEL KIYAFETLER

Veba doktorları tarafından giyilen kıyafetler, havadan bulaşan hastalıklara karşı korumak üzere tasarlanmıştır. 17. yüzyılda Fransa ve İtalya'da kullanılan kostüm eldiven, çizme, geniş kenarlı şapka ve bol bir elbisenin yanında, ayağa kadar uzanan bir palto ve tatlı ya da sert kokularla (genellikle lavanta) kaplı kuş gagasından meydana gelirdi.