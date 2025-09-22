Tarihi zirveye saatler kala Şara'nın sözleri ABD'de gündem oldu

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, ABD merkezli televizyon kanalı CBS'e röportaj verdi. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, uluslararası toplumun ülkesinde sivilleri korumakta, tutukluları serbest bırakmakta ve kimyasal silah kullanımını durdurmakta başarısız olduğunu belirterek, "Suriye'de gerçekleştirdiğimiz tüm bu asil eylemler, uluslararası toplumun görevi olmalıydı. Suriye'de bu korkunç suçlar işlenirken neden sessiz kaldınız diye soran taraf biz olmalıyız" dedi.

Eş- Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını "hızlı, cesur ve tarihi" olarak nitelendirdi. Suriye'nin güvenli, istikrarlı ve birleşik olması gerektiğini kabul ettiğini söyleyen eş- Şara, "Bu, sadece Suriye'nin değil, tüm dünya ülkelerinin çıkarlarına en uygun olanıdır" dedi.

"MÜLTECİLER ARTIK EVLERİNE DÖNEBİLİR"

Eş- Şara, ABD'yi çok sayıda konu ve karşılıklı çıkarlar hakkında görüşmelere başlamaya ve ilişkileri iyi ve doğrudan bir şekilde yeniden kurmaya çağırdı. Suriye halkını Beşar Esad rejiminin dayattığı baskıdan kurtardıklarını ifade eden eş- Şara, mülteciler ve yerinden edilmiş insanların artık evlerine dönebileceklerini belirtti.

"ULUSLARARASI TOPLUM TEK BİR TUTSAĞI BİLE KURTARAMADI"

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiklerini vurgulayan eş- Şara, "İran milislerini ve Hizbullah'ı bölgeden kovduk" ifadelerini kullandı. Tüm bunların aslında uluslararası toplumun görevi olduğunu belirten eş- Şara, "Uluslararası toplum tek bir tutsağı bile kurtaramadı, tek bir kasabanın kuşatmasını bile kıramadı" dedi.

"NEDEN SESSİZ KALDINIZ?"

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkmanın halkın acılarını daha da artıracağını belirten eş- Şara, "Yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkan herkes, Suriye halkının bir kez daha öldürülmesine ortak olacak demektir" dedi.

1967'DEN BERİ İLK OLACAK

Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak. Şara'nın temasları kapsamında Suriye-İsrail arasındaki son durumu ve yaptırımları ele alması bekleniyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise geçtiğimiz hafta Washington'a giderek ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile biraraya gelmişti. Suriye'nin gündeminde İsrail ile varılması planlanan yeni güvenlik anlaşması da var. İsrail başbakanı Benyamin Netanyahu, bu anlaşma kapsamında yapılan görüşmelerde ilerleme olduğunu söylemişti.